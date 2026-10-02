Κυψέλη: Στα χέρια της Ελληνικό Μετρό οι ενδιάμεσες πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ για 14 κτίρια  

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Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για 14 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης παρέλαβε η Ελληνικό Μετρό Α.Ε., όπως γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνει η Ελληνικό Μετρό σε σχετική ανακοίνωση, «στις εκθέσεις συνεκτιμάται η προϋφιστάμενη της διέλευσης του TBM (μετροπόντικας) φέρουσα ικανότητα. Στην – κατ’ ελάχιστον – διασφάλισή της, άλλωστε, θα αποσκοπούν οι σχεδιαζόμενες εργασίες αποκατάστασης, αξιολογώντας τις καταγεγραμμένες, λόγω καθιζήσεων, βλάβες και προτείνοντας τις απαιτούμενες επεμβάσεις και τους πρόσθετους ελέγχους, ανά περίπτωση».

Η Ελληνικό Μετρό αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και τις συστάσεις των ενδιάμεσων εκθέσεων, ώστε ο Ανάδοχος του έργου να προβεί στις επιβαλλόμενες σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής της Γραμμής 4, εργασίες αποκατάστασης, παρέχοντας παράλληλα σχετικά, πλήρη ενημέρωση των ιδιοκτητών και ενοίκων των κτιρίων.

Η Ελληνικό Μετρό δεσμεύεται για ακόμα μία φορά ότι «θα ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν από την επανέναρξη των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας, για τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει το ζήτημα με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους κατοίκους, έχοντας ως σταθερή προτεραιότητα την ασφάλεια».

Σημειώνεται πως η συνδρομή του ΤΕΕ ζητήθηκε προκειμένου να υπάρξει από τον τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, ανεξάρτητη αξιολόγηση της κατάστασης τους, των καταγεγραμμένων βλαβών και της επίδρασης των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4, καθώς και προσδιορισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων και τυχόν πρόσθετων ελέγχων.

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