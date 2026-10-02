search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 19:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.10.2026 18:03

Κυψέλη: Στα χέρια της Ελληνικό Μετρό οι ενδιάμεσες πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ για 14 κτίρια  

02.10.2026 18:03
metro rogmes kipseli – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για 14 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης παρέλαβε η Ελληνικό Μετρό Α.Ε., όπως γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνει η Ελληνικό Μετρό σε σχετική ανακοίνωση, «στις εκθέσεις συνεκτιμάται η προϋφιστάμενη της διέλευσης του TBM (μετροπόντικας) φέρουσα ικανότητα. Στην – κατ’ ελάχιστον – διασφάλισή της, άλλωστε, θα αποσκοπούν οι σχεδιαζόμενες εργασίες αποκατάστασης, αξιολογώντας τις καταγεγραμμένες, λόγω καθιζήσεων, βλάβες και προτείνοντας τις απαιτούμενες επεμβάσεις και τους πρόσθετους ελέγχους, ανά περίπτωση».

Η Ελληνικό Μετρό αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και τις συστάσεις των ενδιάμεσων εκθέσεων, ώστε ο Ανάδοχος του έργου να προβεί στις επιβαλλόμενες σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής της Γραμμής 4, εργασίες αποκατάστασης, παρέχοντας παράλληλα σχετικά, πλήρη ενημέρωση των ιδιοκτητών και ενοίκων των κτιρίων.

Η Ελληνικό Μετρό δεσμεύεται για ακόμα μία φορά ότι «θα ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν από την επανέναρξη των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας, για τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει το ζήτημα με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους κατοίκους, έχοντας ως σταθερή προτεραιότητα την ασφάλεια».

Σημειώνεται πως η συνδρομή του ΤΕΕ ζητήθηκε προκειμένου να υπάρξει από τον τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, ανεξάρτητη αξιολόγηση της κατάστασης τους, των καταγεγραμμένων βλαβών και της επίδρασης των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4, καθώς και προσδιορισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων και τυχόν πρόσθετων ελέγχων.

Διαβάστε επίσης:

Παραμένει το Red Code στην Κρήτη: Υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά, ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο – Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι το Σάββατο

KillSec: 16χρονος ο αρχηγός της ομάδας ransomware – Συνελήφθη στην Αθήνα 18χρονος προγραμματιστής, σχεδόν 1.000 κυβερνοεπιθέσεις

Σοκαριστικό ατύχημα στα Χανιά: Δύο Σλοβένοι έπεσαν από τα τείχη, σε ΜΕΘ ο ένας τραυματίας





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kolonaki
ΕΛΛΑΔΑ

«Οι διασώστες μου ζήτησαν να κατέβω από το ασθενοφόρο» – Τι υποστήριξαν η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος στις απολογίες τους 

kavos ploiou – new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

gallia-mathitikes-kinitopoiiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία – Εκατοντάδες σχολεία κλειστά, καταστολή από την κυβέρνηση (Video)

omologa_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναταράξεις στις αγορές: Πάνω από τις 100 μονάδες βάση το ελληνικό spread

polakis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

 Ο Πολάκης απάντησε στον Γεωργιάδη για το νοσοκομείο Χανίων: «Διαφημιστή τσαρλατάνων, δεν πήγα για συγκέντρωση, είδα το ΔΣ των γιατρών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrosi
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτέφρωση: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα νεκροταφεία – Οι αριθμοί που αλλάζουν τα δεδομένα

apple_cake
CUCINA POVERA

Ζουμερό και μαλακό κέικ μήλου

papakonstantinou – georgiou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

Rififi
MEDIA

Ανέβασε κι άλλο τον πήχη τηλεθέασης το «Ριφιφί» στο φινάλε του την Τετάρτη (30/9)

spor-new
MEDIA

ΣΠΟΡ FM TV: Σε πιλοτική λειτουργία από αύριο - Αρχικά  με δύο κανάλια, μέσω Web σε πρώτη φάση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 19:24
kolonaki
ΕΛΛΑΔΑ

«Οι διασώστες μου ζήτησαν να κατέβω από το ασθενοφόρο» – Τι υποστήριξαν η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος στις απολογίες τους 

kavos ploiou – new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

gallia-mathitikes-kinitopoiiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία – Εκατοντάδες σχολεία κλειστά, καταστολή από την κυβέρνηση (Video)

1 / 3