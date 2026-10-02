KillSec: 16χρονος ο αρχηγός της ομάδας ransomware – Συνελήφθη στην Αθήνα 18χρονος προγραμματιστής, σχεδόν 1.000 κυβερνοεπιθέσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ρόλο προγραμματιστή (developer) στην «KillSec», την διαβόητη ομάδα ransomware, την οποία η ΕΛ.ΑΣ χαρακτηρίζει εγκληματική, είχε 18χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα.

Στην ομάδα αποδίδονται σχεδόν 1.000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως, με περίπου 500 από αυτές να έχουν ήδη διαπιστωθεί ως επιτυχείς, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς έρευνας.

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε στη διεθνή επιχείρηση «KillSwitch» για την αντιμετώπιση της ομάδας, τα μέλη της οποίας αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λύτρα, απειλώντας με τη δημοσιοποίησή τους σε περίπτωση μη πληρωμής.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος οι Αρχές του Βελγίου, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Ισπανίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, υπό τον συντονισμό της Eurojust και με την υποστήριξη της Europol.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης συγκροτήθηκε στην Eurojust Κοινή Ομάδα Έρευνας (Joint Investigation Team – JIT), με τη συμμετοχή του Βελγίου, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας.

Συλλήψεις και έρευνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις συλλήψεις και οκτώ έρευνες σε οικίες στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Αρχές έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον ιστότοπο στον οποίο δημοσιοποιούνταν τα κλεμμένα αρχεία, διασφαλίζοντας τουλάχιστον 110 terabytes δεδομένων από περαιτέρω μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Παράλληλα, τέθηκαν υπό αστυνομικό έλεγχο πέντε κεντρικοί διακομιστές (servers), ενώ δεσμεύθηκαν ονόματα χώρου (domains) που χρησιμοποιούσε η ομάδα.

Στην Αθήνα εντοπίστηκε ο 18χρονος προγραμματιστής

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος έλαβε πληροφορίες από τις Αρχές της Γερμανίας, της Ρουμανίας και των ΗΠΑ για τον 18χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμένει στη χώρα μας και φέρεται να εμπλέκεται στη δράση της «KillSec» ως προγραμματιστής.

Αξιοποιώντας τα στοιχεία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον τόπο διαμονής του σε περιοχή της Αθήνας και, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του. Στην επιχείρηση παρευρίσκονταν και εκπρόσωποι των Αρχών της Γερμανίας και της Ρουμανίας, ως μέλη της Κοινής Ομάδας Έρευνας.

Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο σκληροί δίσκοι και δύο USB sticks. Ένα από τα USB περιείχε αντίγραφα ασφαλείας συνομιλιών μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ κατασχέθηκε και ατζέντα με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Σχεδόν 1.000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως

Η «KillSec» δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2024 και, όπως αναφέρεται, φέρεται να ευθύνεται για σχεδόν 1.000 κυβερνοεπιθέσεις σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων περίπου 500 έχουν ήδη διαπιστωθεί ως επιτυχείς.

Ως προς τον τρόπο δράσης της, τα μέλη αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, αφαιρούσαν δεδομένα και στη συνέχεια ζητούσαν λύτρα, απειλώντας ότι σε περίπτωση μη πληρωμής θα δημοσιοποιούσαν τα κλεμμένα αρχεία.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης ταυτοποιήθηκαν ύποπτοι με διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία της ομάδας, μεταξύ άλλων διαχειριστή, προγραμματιστή, διαπραγματευτή και συνεργάτη (affiliate).

«Αρχηγός» ένας 16χρονος στην Ισπανία

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένας 16χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του βασικού χειριστή (main operator) της «KillSec», ενώ ο 18χρονος που εντοπίστηκε στην Ελλάδα ήταν ανήλικος κατά την τέλεση μέρους των πράξεων που διερευνώνται.

Για να αποκρύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακά ψευδώνυμα και κρυπτογραφημένες υπηρεσίες επικοινωνίας.

Η Europol παρείχε αναλυτική και εξειδικευμένη επιχειρησιακή υποστήριξη, μεταξύ άλλων για την ιχνηλάτηση συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα και την εξέταση ψηφιακών πειστηρίων. Από την πλευρά της, η Eurojust συντόνισε τη δικαστική συνεργασία και υποστήριξε σε πραγματικό χρόνο τις παράλληλες ενέργειες των Αρχών.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων και των δεδομένων που κατασχέθηκαν, την ιχνηλάτηση των εγκληματικών εσόδων, καθώς και για την εξακρίβωση τυχόν επιπλέον κυβερνοεπιθέσεων, θυμάτων και εμπλεκόμενων προσώπων.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή παρουσία Εισαγγελέα

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για την περίεργη οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας: «Δεν διαπιστώθηκε διαρροή»



ΣτΕ: Αντισυνταγματική η επιβολή προστίμων για φοροδιαφυγή για χρέη 20ετίας και 10ετίας – Ισχύει η 5ετία









