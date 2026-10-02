Η G7 θα απελευθερώσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου

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Η Ομάδα της G7 πρόκειται να αποδεσμεύσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ έκτακτης ανάγκης, μετά από πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ για την καταστολή των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων.

Η κυκλοφορία, η οποία συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους τέσσερις μήνες, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση την Παρασκευή ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν που είναι επίσης ο νυν πρόεδρος της G7.

Η G7 θα ήθελε να προκαλέσει μείωση των τιμών των καυσίμων, είπε.

Η απόφαση ελήφθη αφότου οι ΗΠΑ έθεσαν στο τραπέζι την πιθανότητα μιας εξουθενωτικής απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ, εάν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν απελευθερώσουν περισσότερες προμήθειες. Μια τέτοια κίνηση θα απειλούσε μια κρίσιμη πηγή εφοδιασμού για την ήπειρο, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές για να καλύψει το έλλειμμα παραγωγής ντίζελ.

Ο IEA είχε ήδη συντονίσει ένα σχέδιο για την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών τον Μάρτιο αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει την Ευρώπη επειδή δεν διέθεσε αυτά τα βαρέλια αρκετά γρήγορα.

«Έχουμε όλοι δεσμευτεί από κοινού να απελευθερώσουμε αυτά τα στρατηγικά αποθέματα στις αναλογίες που ανέφερα, με έμφαση στο ντίζελ, και είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν απαγορεύσεις εξαγωγών, και ο Πρόεδρος Τραμπ, ειδικότερα, ήταν πολύ σαφής σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή ότι χαιρετίζει την τελευταία ενέργεια.

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να απελευθερώσει μια τεράστια ποσότητα του πετρελαίου ντίζελ που διαθέτει σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο Τραμπ. «Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως».

Η τιμή premium του ντίζελ έναντι του αργού πετρελαίου, ένα βασικό μέτρο της ισχύος της αγοράς, υποχώρησε καθώς οι traders αποτίμησαν την επιπλέον προσφορά.

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