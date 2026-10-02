Καταψήφισε το πάγωμα των εξώσεων η ισπανική Βουλή – «Βράζουν» οι διαδηλωτές, καλούν σε γενική απεργία – Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι Ισπανοί βουλευτές καταψήφισαν σήμερα την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η αριστερή κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, σε ένα πλήγμα στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος τους είχε προτρέψει λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία να «αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες».

«Ντροπή!» φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα, καλώντας σε «γενική απεργία», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συγκεκριμένα, 178 βουλευτές ψήφισαν κατά και 172 υπέρ, χωρίς καμία αποχή.

Στη συνέχεια, οι Ισπανοί βουλευτές απέρριψαν και τη δεύτερη και τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, που αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και περιελάμβανε την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων ενοικίασης που λήγουν.

Η νομοθεσία, η οποία θα ανέστειλε τις εξώσεις ευάλωτων ενοικιαστών μέχρι το 2030, προτάθηκε από τον κυβερνώντα συνασπισμό του πρωθυπουργού Σάντσεθ για την αντιμετώπιση των διαμαρτυριών και της οργής που προκλήθηκαν από την έξωση της Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, μιας 87χρονης κατοίκου της Μαδρίτης.

Ωστόσο, ο συνασπισμός, ο οποίος δεν ελέγχει την πλειοψηφία, απέτυχε να ψηφίσει τον νόμο, αφού ένα μικρό καταλανικό κόμμα, το οποίο μερικές φορές τάσσεται υπέρ της κυβέρνησης, απέσυρε την υποστήριξή του ώρες πριν από την κοινοβουλευτική ψηφοφορία.

Το κόμμα Junts δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι ήθελε την απόσυρση και την αναδιατύπωση της νομοθεσίας, επειδή το νομοσχέδιο, όπως έχει συνταχθεί, θα «μείωνε την προσφορά ενοικιαζόμενων κατοικιών και θα αύξανε τις τιμές».

Η αποτυχία της ψηφοφορίας οδήγησε σε αιτήματα για πρόωρες εκλογές από το εσωτερικό του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο έχει πληγεί από μια μεταναστευτική κρίση και σκάνδαλα διαφθοράς και αναζητά ένα ζήτημα για να κινητοποιήσει τη βάση του.

Η στέγαση αποτελεί σημαντική ανησυχία για τους Ισπανούς, ιδίως για τους νέους με χαμηλούς μισθούς, οι οποίοι δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να βρουν οικονομικά προσιτές κατοικίες εν μέσω της αύξησης των ενοικίων που προκαλείται από την εισροή τουριστών, μεταναστών, πλούσιων ξένων αγοραστών και την έλλειψη δημόσιων οικιστικών μονάδων.

Το απορριφθέν πακέτο στέγασης περιελάμβανε φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που μείωναν τα ενοίκια, προσωρινές απαγορεύσεις στις αγορές ακινήτων από επενδυτικά κεφάλαια — τα οποία οι επικριτές αποκαλούν «funds-γύπες» — και ένα μείγμα κανονισμών και φόρων στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που χρησιμοποιούνται από τους τουρίστες.

«Υπάρχει μια πολύ ευρεία συναίνεση σχετικά με το ποιες είναι οι λύσεις για το έργο», δήλωσε η Ισαμπέλ Ροντρίγκεζ, υπουργός Στέγασης της Ισπανίας, στο Κοινοβούλιο πριν από την ψηφοφορία την Παρασκευή. Έκανε επίσης έκκληση της τελευταίας στιγμής στους Junts, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο περιελάμβανε το «90%» των αιτημάτων τους.

Οι ενώσεις ακινήτων και ιδιοκτητών κατοικιών προσπάθησαν να πείσουν το Junts ότι η νομοθεσία ήταν άδικη και ενδεχομένως καταστροφική. Οι επικριτές δήλωσαν επίσης ότι το νομοσχέδιο δεν θα έκανε πολλά για να βοηθήσει τους Ισπανούς να βρουν νέα σπίτια, ακόμη και αν μείωνε προσωρινά την πίεση στους ενοικιαστές με υπάρχοντα συμβόλαια.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι η απόρριψη του νομοσχεδίου από το Junts μπορεί να είχε λιγότερο να κάνει με την ουσία του νομοσχεδίου και περισσότερο με άσχετες πολιτικές ανησυχίες. Το Junts, το οποίο διεξάγει εκστρατεία για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, επιδιώκει εδώ και καιρό να εξασφαλίσει την επιστροφή από την εξορία του ηγέτη του, Κάρλες Πουτζδεμόν, ο οποίος διέφυγε στο Βέλγιο για να αποφύγει τη σύλληψη αφού ηγήθηκε μιας προσπάθειας για ανεξαρτησία το 2017.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος αντιμετωπίζει εκλογές τον επόμενο χρόνο και αναζητά συνεχώς ζητήματα για να συσπειρώσει και να κινητοποιήσει την αριστερή του βάση, επιτέθηκε το Junts για την απόφαση του. Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνησή του κατέταξε το καταλανικό κόμμα στην συντηρητική αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου του ακροδεξιού κόμματος Vox, και δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να «δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο».

Διαβάστε επίσης:

Ρωσικό «παράθυρο» για εξαγωγές ντίζελ, ενώ η ΕΕ εξετάζει απελευθέρωση αποθεμάτων μετά από τις πιέσεις των ΗΠΑ

Πρόστιμο στον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ για βίντεο – Όχι για τις απειλές σε αποστεωμένο Παλαιστίνιο κρατούμενο αλλά επειδή αποτελεί… προεκλογική προπαγάνδα (Video)

WSJ: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – Θα φτάσουν ακόμα 10.000 στρατιώτες