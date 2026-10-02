Απόπειρα γυναικοκτονίας στο Λαύριο: «Μας κατακρεούργησε», σοκάρει η 32χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε σοβαρή κατάσταση στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται η 32χρονη που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της στο Λαύριο.

Η 32χρονη μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε ότι φέρει τραύματα στους πνεύμονες, στα πλευρά στην πλάτη καθώς και στο πρόσωπο. «Είμαι διασωληνωμένη στο νοσοκομείο. Έχω δύο τρύπες στους πνεύμονες και πολλές μαχαιριές στο πρόσωπο, στα πλευρά στην πλάτη».

Ο 32χρονος δράστης είχε παρακολουθήσει τις κινήσεις του θύματος τις προηγούμενες ημέρες. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πήρε μια σκάλα, ανέβηκε σε μπαλκόνι του 2ου ορόφου και έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας και μπήκε στο σπίτι, στο οποίο βρισκόταν η 32χρονη με τον 33χρονο νυν σύντροφο της.

Έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία

«Σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου από γειτονικό σπίτι, έσπασε με βαριοπούλα μια αλουμινένια πόρτα με τζάμι κουζίνας, μπήκε μέσα με ένα στιλέτο και μας κατακρεούργησε», περιέγραψε η 32χρονη.

Η γυναίκα κατάφερε να βγει έξω, ο δράστης, όμως που φαίνεται πως ήταν αποφασισμένος να της κάνει κακό, την πρόφτασε. «Ο σύντροφός μου, για να με προστατέψει, τον έσπρωξε κι εγώ κατάφερα να βγω έξω, αλλά με κυνήγησε και μέχρι έξω με μαχαίρωνε».

Ο 33χρονος σύντροφος της νοσηλεύεται στο στο Ασκληπιείο Βούλας. Το θύμα είχε κάνει πέντε καταγγελίες σε βάρος του δράστη, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τριών και δύο ετών.

Οι πέντε καταγγελίες και το panic button

Συγκεκριμένα είχαν υποβληθεί τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και μια καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής σε βάρος του 32χρονου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. οι τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είχαν υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής είχε υποβληθεί τον Ιούλιο του 2026.

Από την πρώτη καταγγελία, η οποία αφορούσε απειλές κατά της ζωής της γυναίκας, της είχε χορηγηθεί η εφαρμογή Panic Button, η οποία, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, δεν χρησιμοποιήθηκε. Παράλληλα, η γυναίκα είχε ενημερωθεί για τη δυνατότητα μεταφοράς της σε δομή, την οποία αρνήθηκε. Η Αστυνομία αναφέρει ακόμη ότι είχαν ληφθεί πρόσθετα μέτρα προστασίας, μεταξύ άλλων με περιπολίες και φύλαξη, όποτε αυτό ζητούνταν, καθώς και με επακόλουθες επικοινωνίες παρακολούθησης της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν τέλεση νέων παράνομων πράξεων. Στο πλαίσιο της διερεύνησης του τελευταίου καταγγελλόμενου περιστατικού, ο άνδρας αναζητήθηκε και εντοπίστηκε στον χώρο εργασίας του. Κατά τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες σε όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλείο κοπής και μεταλλική ράβδος. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του και στην οποία γινόταν αναφορά και στο προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που αφορούν την απαγόρευση προσέγγισης της οικίας και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα του παρουσία συνηγόρου.

«Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής» καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης

Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» η απειλή του δράστη – Σε σοβαρή κατάσταση η 32χρονη και ο σύντροφός της (videos)

Αποτέφρωση: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα νεκροταφεία – Οι αριθμοί που αλλάζουν τα δεδομένα

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή παρουσία Εισαγγελέα