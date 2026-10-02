WSJ: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – Θα φτάσουν ακόμα 10.000 στρατιώτες

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Ένα ακόμη αεροπλανοφόρο, το τρίτο συνολικά αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα κρούσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Tο αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt θα προστεθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου στα αεροπλανοφόρα USS George HW Bush και USS George Washington που βρίσκονται ήδη στην Μέση Ανατολή ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal.

Το Roosevelt απέπλευσε την Κυριακή από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης. Πλοία από την Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας της Νήσου Μακίν αναπτύχθηκαν επίσης τη Δευτέρα, ανέφερε η Wall Street Journal.

Επιπλέον μια εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών θα φτάσει στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, προσθέτοντας 9.000 έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο.

Το Axios, επικαλούμενος έναν ανώνυμο αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι δεν είναι ακόμα σαφές αν το Roosevelt θα αντικαταστήσει ένα από τα αεροπλανοφόρα που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή ή θα αναπτυχθεί επιπλέον αυτών.

Αν παραμείνουν και τα τρία αεροπλανοφόρα, θα πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η συγκεκριμένη δύναμη ενδέχεται να ενωθεί με την αμφίβια ομάδα «Boxer», η οποία βρίσκεται αναπτυγμένη στη Μέση Ανατολή εδώ και αρκετούς μήνες. Κάθε μία από τις ομάδες αυτές διαθέτει περισσότερους από 4.000 ναύτες και πεζοναύτες.

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