Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης αναλαμβάνει την υπόθεση του ομαδικού βιασμού φοιτήτριας στο πανεπιστήμιο Κορνέλ

Takeaways by to pontiki AI Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης διόρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας ως ειδική εισαγγελέα για την υπόθεση καταγγελλόμενου ομαδικού βιασμού φοιτήτριας στο πανεπιστήμιο Κορνέλ το 2024.

Η απόφαση ελήφθη μετά από νέα στοιχεία που προκάλεσαν αμφιβολίες για τη διαχείριση της έρευνας από την αστυνομία του πανεπιστημίου και την απόφαση του τοπικού εισαγγελέα να μην ασκήσει διώξεις.

Η καταγγέλλουσα υπέβαλε αστική αγωγή κατά μελών της αδελφότητας ΦΧ, του πανεπιστημίου και άλλων εμπλεκόμενων μερών, υποστηρίζοντας ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες πριν από τον βιασμό της.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς ανακοίνωσε την επανεξέταση της υπόθεσης και την παρουσίαση στοιχείων σε σώμα ενόρκων, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που θέτει η τρέχουσα νομοθεσία σχετικά με τη συγκατάθεση σε περιπτώσεις κατανάλωσης ουσιών.

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Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ διόρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας Λετίσια Τζέιμς αρμόδια ειδική εισαγγελέα στην υπόθεση του καταγγελόμενου ομαδικού βιασμού μιας φοιτήτριας το 2024 στο πανεπιστήμιο Κορνέλ.

Η γυναίκα καταγγέλλει ότι πολλά μέλη της αδελφότητας ΦΧ της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και τη βίασαν το 2024. Η υπόθεση επανήλθε στη δημοσιότητα αφού η γυναίκα κατέθεσε αστική αγωγή τον προηγούμενο μήνα.

Η Χόκαλ δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι πληροφορίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως εγείρουν ερωτήματα αναφορικά με την έρευνα που πραγματοποίησε το αστυνομικό τμήμα του Κορνέλ και με την απόφαση του εισαγγελέα της κομητείας Τόμπκινς να μην ασκήσει διώξεις.

«Νέες πληροφορίες έχουν εγείρει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση αυτής της υπόθεσης και έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στην ικανότητα του γενικού εισαγγελέα της κομητείας Τόμπκινς να την επιβλέψει με δίκαιο τρόπο», είπε η Χόκαλ.

«Η νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης αυτής πρέπει να γνωρίζει ότι θα εξεταστεί κάθε στοιχείο και θα αποδοθεί δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της η Λετίσια Τζέιμς δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ ότι είναι έτοιμη να ηγηθεί «μιας διαδικασίας με βάση τα στοιχεία και τον νόμο». «Η κυβερνήτρια εμπιστεύθηκε στο γραφείο μου αυτή την έρευνα και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη ελαφρά τη καρδία», πρόσθεσε.

Ευθύνες και στο πανεπιστήμιο για το πώς αντέδρασε

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι επτά άνδρες της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και τη βίασαν σε οίκημα φοιτητικής αδελφότητας του πανεπιστημίου Κορνέλ το 2024.

Η υπόθεση έχει εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ενήργησαν οι δυνάμεις της τάξης και το πανεπιστήμιο, αφού η 20χρονη τότε γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία λίγες εβδομάδες αφού συνέβη.

Τις τελευταίες ημέρες ρεπορτάζ του Τύπου έχουν αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι γνώριζαν για την υπόθεση οι αρχές το 2024.

Ένα αντίγραφο της απομαγνητοφώνησης της κατάθεσης του θύματος στην αστυνομία περιήλθε στην κατοχή του τηλεοπτικού δικτύου CBS New York στο οποίο περιλαμβάνονται πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό από όσες περιέχονται στην υπογεγραμμένη κατάθεση που παρέδωσε η αστυνομία στην εισαγγελία.

Εξάλλου οι New York Times εντόπισαν περισσότερες από 1.000 σελίδες εγγράφων από την εσωτερική έρευνα που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο Κορνέλ. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η γυναίκα χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσει ότι ήταν θύμα ομαδικού βιασμού.

Στην αστική αγωγή της η γυναίκα στρέφεται εναντίον επτά μελών της αδελφότητας ΧΦ, του πανεπιστημίου, ενός μπαρ και της δικής της αδελφότητας.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς Μάθιου Βαν Χούτεν αναγνώρισε την κατακραυγή που έχει ξεσπάσει σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης από τις αρχές. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι το γραφείο του θα την επανεξετάσει και θα παρουσιάσει στοιχεία —συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης της γυναίκας— σε σώμα ενόρκων με σκοπό την πιθανή άσκηση δίωξης.

Ο Βαν Χούτεν εξήγησε εξάλλου ότι αρχικά δεν ασκήθηκαν διώξεις εις βάρος των φοιτητών που κατηγορούνται ότι πήραν μέρος στον βιασμό κυρίως λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η τρέχουσα νομοθεσία της Νέας Υόρκης.

Η νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης διακρίνει τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης που βρίσκονταν εκούσια υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ – όπως φαίνεται να ήταν το θύμα στο Κορνέλ—από αυτά στα οποία χορηγήθηκαν ουσίες χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή εν γνώσει τους. Μόνο τα θύματα της δεύτερης κατηγορίας θεωρείται ότι δεν μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για σεξουαλικές πράξεις.

Κατά συνέπεια, μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολο να ασκηθούν διώξεις για βιασμό σε μια περίπτωση που το θύμα είχε καταναλώσει εκούσια ουσίες ή αλκοόλ, ακόμη κι αν αυτό επηρέασε την ικανότητά του να δώσει τη συγκατάθεσή του, σύμφωνα με ειδικούς και ακτιβιστές.

Βουλευτές της Νέας Υόρκης ζητούν την αναθεώρηση της νομοθεσίας.

Στο μεταξύ ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της εθνικής οργάνωσης ΧΦ Τρέι Ρομπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το παράρτημα της αδελφότητας στο πανεπιστήμιο Κορνέλ ψήφισε ομόφωνα υπέρ της αποβολής των μελών της που κατηγορούνται για τον βιασμό τρεις ημέρες μετά την υποβολή της αναφοράς της αστυνομίας το 2024 και ότι αυτά αποβλήθηκαν από την εθνική οργάνωση λίγο αργότερα.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν πέρα από τα όσα προβλέπει η νομοθεσία ή το πανεπιστήμιο Κορνέλ», σημείωσε ο Ρομπ.

Από την πλευρά του και το Κορνέλ υπεραμύνθηκε του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε την υπόθεση, λέγοντας ότι διεξήγαγε έρευνα και επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος των φοιτητών που φέρονται να εμπλέκονται στον βιασμό – από αναστολή της φοίτησής τους ως αποβολές. Υπογράμμισε εξάλλου ότι διεξήγαγε ολοκληρωμένη έρευνα για το περιστατικό και εκδίωξε από την πανεπιστημιούπολη την αδελφότητα ΧΦ, το οίκημα της οποίας παραμένει κλειστό.

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