Τάνκερ χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ – Επίθεση της Σαουδικής Αραβίας στη Σανάα καταγγέλλουν οι Χούθι

Takeaways by to pontiki AI Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο.

Η βρετανική υπηρεσία UKMTO επιβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, χωρίς να διευκρινίζονται οι ζημιές στο σκάφος.

Δεν έχει ταυτοποιηθεί το είδος του βλήματος ούτε έχει αναληφθεί η ευθύνη για το συγκεκριμένο χτύπημα.

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Σανάα της Υεμένης, με τους Χούθι να καταγγέλλουν επίθεση από τη Σαουδική Αραβία.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση drones και βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι προς την επικράτειά της.

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Νέο περιστατικό επίθεσης σε πλοίο καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών που υπέστη το πλοίο ούτε εάν έχουν υπάρξει περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε την πληροφορία για το συμβάν στις 17:50 UTC την 1η Οκτωβρίου και κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιος ευθύνεται για το χτύπημα ούτε έχει ταυτοποιηθεί το είδος του βλήματος.

Επίθεση στη Σανάα καταγγέλλουν οι Χούθι

Την ίδια στιγμή, νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή, καθώς σειρά ισχυρών εκρήξεων συγκλόνισε το βράδυ της Πέμπτης (1/10) τη Σανάα, την πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι.

Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στους Χούθι, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «σαουδαραβική επίθεση» εναντίον της Σανάα, καθώς και άλλων πόλεων σε διάφορες επαρχίες της Υεμένης.

Η Σαουδική Αραβία είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι αναχαίτισε drones και βαλλιστικούς πυραύλους που, σύμφωνα με το Ριάντ, είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι.

Οι αναχαιτίσεις σημειώθηκαν σε μια περίοδο κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι – οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν – καθώς το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον της σαουδαραβικής επικράτειας.

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