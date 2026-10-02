Δίρφυς: Συνεργασία με τον Αθηναϊκό Α.Σ. Βύρωνα για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026–2027

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Σε συνεργασία με τον Αθηναϊκό Α.Σ. Βύρωνα προχωρά η εταιρεία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς για την αγωνιστική περίοδο 2026–2027, διευρύνοντας την παρουσία της σε χορηγικές δράσεις που συνδέονται με τον ελληνικό αθλητισμό.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Δίρφυς θα καλύπτει τις ανάγκες των τμημάτων μπάσκετ Γυναικών και Ανδρών του συλλόγου σε εμφιαλωμένο νερό κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν.

Η συνεργασία αφορά δύο από τα βασικά αγωνιστικά τμήματα του Αθηναϊκού και εντάσσεται στην ευρύτερη δραστηριότητα της εταιρείας γύρω από αθλητικές διοργανώσεις και συλλόγους. Για τη Δίρφυς, η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της παρουσίας της σε πρωτοβουλίες με αθλητικό και κοινωνικό χαρακτήρα, με την εταιρεία να επιλέγει τη στήριξη φορέων και δράσεων που έχουν σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Αθηναϊκός Α.Σ. Βύρωνα διατηρεί ενεργή παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ, με δραστηριότητα τόσο σε ανδρικό όσο και σε γυναικείο επίπεδο, γεγονός που διευρύνει και το αποτύπωμα της συγκεκριμένης συνεργασίας. Η συμφωνία για τη σεζόν 2026–2027 εντάσσεται παράλληλα στη στρατηγική της Δίρφυς να ενισχύει την αναγνωρισιμότητά της μέσα από συνεργασίες στον χώρο του αθλητισμού, συνδέοντας το εμπορικό της σήμα με συλλόγους και διοργανώσεις.

Η εταιρεία εμφιάλωσης νερού, με παραγωγική δραστηριότητα στην Εύβοια, έχει τα τελευταία χρόνια αναπτύξει παρουσία σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας και αθλητικές πρωτοβουλίες, με τη νέα συμφωνία με τον Αθηναϊκό να προστίθεται σε αυτή την κατεύθυνση. Η συνεργασία των δύο πλευρών θα καλύψει ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο 2026–2027 και αφορά τόσο τις αγωνιστικές όσο και τις καθημερινές ανάγκες των δύο τμημάτων μπάσκετ του συλλόγου.

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