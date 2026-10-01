Ευρώπη: Η καθαρή ενέργεια συγκράτησε τις τιμές – Μεγάλο το κενό σε αποθήκευση και δίκτυα

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Σημαντικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με το φυσικό αέριο επέδειξε το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο 2026, παρά τις έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το Power Barometer 2026 της Eurelectric, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 22,8% μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου, όταν την ίδια περίοδο οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν κατά 88,4%.

Η διαφορά αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη συμμετοχή των καθαρών πηγών στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα, οι οποίες περιόρισαν τη μεταφορά της διεθνούς αστάθειας των ορυκτών καυσίμων στις τιμές ρεύματος.

Το 72% της ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ το 2026 προήλθε από καθαρές πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την έκθεση, δημιουργώντας ένα σημαντικό «μαξιλάρι» απέναντι στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Η κρίση στο φυσικό αέριο δεν πέρασε αυτούσια στο ρεύμα

Χαρακτηριστικό είναι το διάστημα μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 41%, την ώρα που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχώρησαν κατά 7%.

Η εικόνα άλλαξε τους θερινούς μήνες, όταν οι θερμοκρασίες-ρεκόρ αύξησαν τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και παράλληλα περιόρισαν την προσφορά από άλλες πηγές.

Η υδροηλεκτρική παραγωγή στις σκανδιναβικές χώρες εξασθένησε, ενώ η διαθεσιμότητα των πυρηνικών μονάδων περιορίστηκε εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών των ποταμών, της χαμηλής στάθμης των υδάτων και προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Σε συνδυασμό με τη νέα άνοδο του φυσικού αερίου, οι παράγοντες αυτοί πίεσαν τελικά προς τα πάνω τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρά τη μεταβλητότητα, όμως, η συνολική εικόνα του 2026 δείχνει ότι η αγορά ηλεκτρισμού ήταν αισθητά λιγότερο ευάλωτη στους εξωτερικούς ενεργειακούς κραδασμούς από ό,τι η αγορά φυσικού αερίου.

Το επόμενο στοίχημα είναι η αποθήκευση

Το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον δεν βρίσκεται τόσο στην παραγωγή καθαρής ενέργειας όσο στη δυνατότητα του συστήματος να την αποθηκεύει και να τη μεταφέρει εκεί όπου και όταν χρειάζεται.

Η Eurelectric επισημαίνει ότι χωρίς ταχύτερη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, δικτύων και μηχανισμών ευελιξίας, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη από τη μεγάλη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η περίπτωση της Βουλγαρίας χρησιμοποιείται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Μετά την ανάπτυξη συστημάτων μπαταριών συνολικής ισχύος 5,4 GW, οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, οι οποίες το 2024 βρίσκονταν κατά 21% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, περιορίστηκαν το 2026 σε μόλις 8,3% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η εξέλιξη αποδίδεται στη μικρότερη ανάγκη προσφυγής σε ακριβές μονάδες ορυκτών καυσίμων κατά τις ώρες αιχμής.

Μεγάλη απόσταση από τον στόχο του 2030

Παρά τη γρήγορη ανάπτυξη επενδύσεων σε μπαταρίες, το ευρωπαϊκό σύστημα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω από τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας.

Η εγκατεστημένη ισχύς αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας ανερχόταν σε 64 GW το 2025.

Ακόμη και εάν προστεθούν τα περίπου 78 GW έργων που έχουν ήδη προγραμματιστεί, η συνολική ισχύς θα παραμείνει σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό στόχο των 200 GW έως το 2030.

Το επενδυτικό κενό είναι συνεπώς μεγάλο και αφορά όχι μόνο τις μπαταρίες, αλλά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, την ενίσχυση των δικτύων και τις τεχνολογίες που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανάλωση.

Πίεση για ταχύτερες επενδύσεις

Η Eurelectric ζητά επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων για νέα δίκτυα, συστήματα αποθήκευσης και έργα καθαρής ενέργειας, καθώς και ισχυρότερα κίνητρα για επενδύσεις στην ευελιξία.

Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη για σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική του εξηλεκτρισμού σε βιομηχανία, μεταφορές και κτίρια.

Το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι η μεγάλη συμμετοχή καθαρής ενέργειας αρχίζει να λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας από τις διεθνείς διακυμάνσεις των ορυκτών καυσίμων.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα, όμως, είναι να δημιουργηθούν οι υποδομές που θα επιτρέψουν αυτή η ενέργεια να αξιοποιείται αποτελεσματικά σε όλες τις ώρες της ημέρας.

Και εκεί ακριβώς μεταφέρεται πλέον το επενδυτικό ενδιαφέρον: από την απλή αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ, στην αποθήκευση, στα δίκτυα και στα συστήματα ευελιξίας που θα καθορίσουν την επόμενη φάση της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης.

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