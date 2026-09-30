Κωτσόβολος: Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ και νέα καταστήματα κόντρα στη δεύτερη χρονιά πτώσης της αγοράς

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Κόντρα στο δύσκολο περιβάλλον που επικρατεί στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών επιλέγει να κινηθεί η Κωτσόβολος, διατηρώντας ψηλά τις επενδύσεις και αλλάζοντας ταυτόχρονα το μοντέλο με το οποίο αναπτύσσει το δίκτυό της.

Η αγορά, σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας Χρήστο Καραγιαννάκη, βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε πτώση. Παρά τις πιέσεις, η Κωτσόβολος σχεδιάζει επενδύσεις της τάξης των 16-17 εκατ. ευρώ για το 2026, με το βάρος να πέφτει όχι μόνο στα νέα καταστήματα αλλά και σε διαφορετικά formats ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Η αλλαγή έχει ιδιαίτερη σημασία. Το μοντέλο του μεγάλου καταστήματος που επιχειρεί να καλύψει τα πάντα δίνει σταδιακά χώρο σε μικρότερα και περισσότερο εξειδικευμένα σημεία. Παράλληλα, η εταιρεία επεκτείνεται στο trade-in, στις επισκευές αλλά και στη μεταπώληση μεταχειρισμένων και ανακατασκευασμένων συσκευών, αναζητώντας νέες πηγές εσόδων πέρα από την κλασική πώληση καινούργιων ηλεκτρικών.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η κινητικότητα γύρω από το κατάστημα της Σταδίου, ενώ η αλυσίδα δοκιμάζει νέα concepts και προσαρμόζει τη φυσική παρουσία της στις αλλαγές που καταγράφονται στην καταναλωτική συμπεριφορά.

Πίσω από τις κινήσεις βρίσκεται, βέβαια, και η νέα εποχή της Κωτσόβολος υπό τη ΔΕΗ. Η αλυσίδα έχει πλέον τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένα ευρύτερο σημείο επαφής με τον καταναλωτή, όπου η τεχνολογία μπορεί σταδιακά να συναντήσει την ενέργεια και τις νέες υπηρεσίες.

Η συγκυρία κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Το 2025 η Κωτσόβολος εμφάνισε πωλήσεις 753,6 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,06 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον, επομένως, βρίσκεται στο κατά πόσο οι επενδύσεις και τα νέα formats μπορούν να αυξήσουν όχι μόνο τον τζίρο αλλά και τα περιθώρια κέρδους.

Η επιλογή να επενδύσει σε μια αγορά που υποχωρεί αποτελεί ουσιαστικά στοίχημα για την επόμενη ημέρα: λιγότερη εξάρτηση από το παραδοσιακό μοντέλο πώλησης συσκευών και περισσότερες υπηρεσίες γύρω από ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

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