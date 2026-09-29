Γάλλιο: Αγορά 1,8 δισ. δολαρίων έως το 2032 – Στο διεθνές κάδρο η METLEN

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Σε μία αγορά που αναμένεται να υπερδιπλασιάσει την αξία της μέσα στα επόμενα χρόνια αποκτά παρουσία η METLEN, μέσω του έργου παραγωγής γαλλίου που αναπτύσσει στην Ελλάδα.

Νέα έκθεση της QY Research τοποθετεί την αξία της παγκόσμιας αγοράς γαλλίου στα 841 εκατ. δολάρια το 2025 και εκτιμά ότι έως το 2032 μπορεί να προσεγγίσει τα 1,8 δισ. δολάρια. Πρόκειται για υπερδιπλασιασμό μέσα σε μία επταετία, καθώς το συγκεκριμένο μέταλλο αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για μια σειρά τεχνολογιών αιχμής.

Πίσω από την ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική βρίσκεται κυρίως η αυξανόμενη ζήτηση για ημιαγωγούς νιτριδίου του γαλλίου (GaN) και αρσενιούχου γαλλίου (GaAs).

Οι εφαρμογές τους εκτείνονται σε ορισμένους από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς κλάδους διεθνώς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centres, τα δίκτυα 5G, τα ηλεκτρικά οχήματα και τα συστήματα ταχείας φόρτισης.

Η αυξανόμενη ζήτηση συναντά, ωστόσο, περιορισμούς στην πλευρά της προσφοράς. Το γάλλιο δεν παράγεται εύκολα ως αυτόνομο προϊόν, καθώς η παραγωγή του συνδέεται κατά κύριο λόγο με τη διύλιση αλουμίνας και άλλες δευτερογενείς βιομηχανικές διαδικασίες.

Αυτό σημαίνει ότι η παγκόσμια παραγωγή δεν μπορεί να αυξηθεί με την ίδια ταχύτητα με την οποία ενισχύεται δυνητικά η ζήτηση.

Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα προσδίδει στο γάλλιο μεγαλύτερη στρατηγική αξία και εξηγεί γιατί Ευρώπη και Βόρεια Αμερική επιχειρούν να αναπτύξουν εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμες πρώτες ύλες, περιορίζοντας την έκθεσή τους σε γεωπολιτικούς και εμπορικούς κινδύνους.

Η ελληνική παρουσία μέσω METLEN

Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αναφορά της QY Research στη METLEN και στο έργο παραγωγής γαλλίου που αναπτύσσει η εταιρεία στην Ελλάδα.

Η παρουσία της ελληνικής εταιρείας στην έκθεση συνδέει το εγχώριο επενδυτικό σχέδιο με μια διεθνή αγορά η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της QY Research, εισέρχεται σε περίοδο ισχυρής ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή προσπάθεια για μεγαλύτερη αυτονομία στις κρίσιμες πρώτες ύλες δημιουργεί ένα διαφορετικό περιβάλλον για επενδύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγή εντός της Ευρώπης.

Το γάλλιο μετατρέπεται έτσι από ένα σχετικά άγνωστο βιομηχανικό μέταλλο σε κρίσιμη πρώτη ύλη για την επόμενη γενιά ψηφιακών και ενεργειακών τεχνολογιών. Και η πρόβλεψη για αγορά 1,8 δισ. δολαρίων έως το 2032 δείχνει το οικονομικό μέγεθος που μπορεί να αποκτήσει αυτή η μετάβαση.

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