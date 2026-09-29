search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 10:07
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 08:25

Γάλλιο: Αγορά 1,8 δισ. δολαρίων έως το 2032 – Στο διεθνές κάδρο η METLEN

29.09.2026 08:25
mitilinaios metlen 77- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μία αγορά που αναμένεται να υπερδιπλασιάσει την αξία της μέσα στα επόμενα χρόνια αποκτά παρουσία η METLEN, μέσω του έργου παραγωγής γαλλίου που αναπτύσσει στην Ελλάδα.

Νέα έκθεση της QY Research τοποθετεί την αξία της παγκόσμιας αγοράς γαλλίου στα 841 εκατ. δολάρια το 2025 και εκτιμά ότι έως το 2032 μπορεί να προσεγγίσει τα 1,8 δισ. δολάρια. Πρόκειται για υπερδιπλασιασμό μέσα σε μία επταετία, καθώς το συγκεκριμένο μέταλλο αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για μια σειρά τεχνολογιών αιχμής.

Πίσω από την ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική βρίσκεται κυρίως η αυξανόμενη ζήτηση για ημιαγωγούς νιτριδίου του γαλλίου (GaN) και αρσενιούχου γαλλίου (GaAs).

Οι εφαρμογές τους εκτείνονται σε ορισμένους από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς κλάδους διεθνώς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centres, τα δίκτυα 5G, τα ηλεκτρικά οχήματα και τα συστήματα ταχείας φόρτισης.

Η αυξανόμενη ζήτηση συναντά, ωστόσο, περιορισμούς στην πλευρά της προσφοράς. Το γάλλιο δεν παράγεται εύκολα ως αυτόνομο προϊόν, καθώς η παραγωγή του συνδέεται κατά κύριο λόγο με τη διύλιση αλουμίνας και άλλες δευτερογενείς βιομηχανικές διαδικασίες.

Αυτό σημαίνει ότι η παγκόσμια παραγωγή δεν μπορεί να αυξηθεί με την ίδια ταχύτητα με την οποία ενισχύεται δυνητικά η ζήτηση.

Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα προσδίδει στο γάλλιο μεγαλύτερη στρατηγική αξία και εξηγεί γιατί Ευρώπη και Βόρεια Αμερική επιχειρούν να αναπτύξουν εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμες πρώτες ύλες, περιορίζοντας την έκθεσή τους σε γεωπολιτικούς και εμπορικούς κινδύνους.

Η ελληνική παρουσία μέσω METLEN

Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αναφορά της QY Research στη METLEN και στο έργο παραγωγής γαλλίου που αναπτύσσει η εταιρεία στην Ελλάδα.

Η παρουσία της ελληνικής εταιρείας στην έκθεση συνδέει το εγχώριο επενδυτικό σχέδιο με μια διεθνή αγορά η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της QY Research, εισέρχεται σε περίοδο ισχυρής ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή προσπάθεια για μεγαλύτερη αυτονομία στις κρίσιμες πρώτες ύλες δημιουργεί ένα διαφορετικό περιβάλλον για επενδύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγή εντός της Ευρώπης.

Το γάλλιο μετατρέπεται έτσι από ένα σχετικά άγνωστο βιομηχανικό μέταλλο σε κρίσιμη πρώτη ύλη για την επόμενη γενιά ψηφιακών και ενεργειακών τεχνολογιών. Και η πρόβλεψη για αγορά 1,8 δισ. δολαρίων έως το 2032 δείχνει το οικονομικό μέγεθος που μπορεί να αποκτήσει αυτή η μετάβαση.

Διαβάστε επίσης:

Οι Γερμανοί μας πρόλαβαν: Δίνουν επιδότηση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου – «Η βενζίνη θα μείνει εκτός επιδότησης» στην Ελλάδα, φοβάται η Ζάγκα

«Ζαλίζουν» οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής – Άνω του 800% το κόστος μεταφοράς καυσίμων

ΕΛΣΤΑΤ: 1.820 ευρώ μόνο για να βγει ο μήνας – Πληρώνουμε περισσότερα, αγοράζουμε λιγότερα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nekrotafeio new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία αναζητά γη για χιλιάδες τάφους εν αναμονή ενός πιθανού πολέμου: «Θα μπορούσε να ξεσπάσει»

kairos kryo anemos 009- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο χειμώνας ήρθε… νωρίς στα ορεινά – Στα λευκά ο Όλυμπος, πού έπεσε η θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς

Tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Δεκτό το αίτημα για άρση απορρήτου στο κινητό του σταθμάρχη – Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών (video)

kafsima kostos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης: Οι δύο ημερομηνίες για τα νέα μέτρα στήριξης – Τι προβλέπει το κυβερνητικό πλάνο

ikiaki_voithos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό μετά από καταγγελία για κλοπή 50.000 ευρώ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια - Δέχθηκε επίθεση

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

mazonakis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη» – Το μήνυμα της γραμματέως του ιατρείου

kairos vroxi athina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Διαδοχικές καιρικές διαταραχές έως τις αρχές Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 10:06
nekrotafeio new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία αναζητά γη για χιλιάδες τάφους εν αναμονή ενός πιθανού πολέμου: «Θα μπορούσε να ξεσπάσει»

kairos kryo anemos 009- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο χειμώνας ήρθε… νωρίς στα ορεινά – Στα λευκά ο Όλυμπος, πού έπεσε η θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς

Tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Δεκτό το αίτημα για άρση απορρήτου στο κινητό του σταθμάρχη – Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών (video)

1 / 3