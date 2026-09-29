Δημοσκόπηση Interview: Μακριά από την αυτοδυναμία η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ κλείνει την ψαλίδα με την ΕΛΑΣ

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Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, με την ΕΛ.Α.Σ. στο 15,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 14%, δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεν ευρύ προβάδισμα με 29,6% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αλλά βρίσκεται μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,6% και το ΚΚΕ με 6,6%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκεται στο 4,4% και η Φωνή Λογικής στο 3,9%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,0% και ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2%.

Χαμηλότερα βρίσκονται οι Δημοκράτες με 1,4%, η Νίκη με 0,7% και η Νέα Αριστερά με 0,3%. Στο 6,6% βρίσκεται η επιλογή “άλλο κόμμα”.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,9%, η ΕΛ.Α.Σ 14%, το ΠΑΣΟΚ 12,7% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση (7,9%), ΚΚΕ (6%), Ελπίδα για τη Δημοκρατία (4%), Φωνή Λογικής (3,5%), ΜέΡΑ25 (3%), Πλεύση Ελευθερίας (2,7%), ΣΥΡΙΖΑ (2%), Δημοκράτες (1,3%), Νίκη (0,6%), Νέα Αριστερά (0,3%).

Άλλο: 6%. Οι αναποφάσιστοι διαμορφώνονται στο 9,1%.

Πρώτος ο Κ. Μητσοτάκης για τη διακυβέρνηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με 30,9%, ενώ δεύτερος βρίσκεται ο “κανένας” με 18,9%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,7%, εμφανίζοντας προσωπική επίδοση υψηλότερη κατά 1,7 μονάδες από το 14% της ΕΛ.Α.Σ. στην πρόθεση ψήφου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10,1%.

Πιο χαμηλά βρίσκονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,2%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,7%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 3,4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,5% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 2,3%

Σαφές προβάδισμα καταγράφει η θετική ψήφος έναντι της ψήφου αποδοκιμασίας. Το 64% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει, ενώ το 25% θα ψηφίσει με κριτήριο ποιον θέλει να φύγει. Το 11% απαντά “άλλο”.

Για την πλειονότητα, η εκλογική επιλογή συνδέεται περισσότερο με το ποιος μπορεί να αποτελέσει την επόμενη λύση διακυβέρνησης παρά με την αποδοκιμασία του υπάρχοντος πολιτικού σκηνικού.

Στο “τεστ ρεαλισμού” των πολιτών μπαίνουν οι προτάσεις που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη συζήτηση στη φετινή ΔΕΘ. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή, καθώς το 57% τη θεωρεί μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί, έναντι 39% που τη χαρακτηρίζει επικοινωνιακό σύνθημα.

Αντίθετα, ο αποταμιευτικός “κουμπαράς για τη νέα γενιά” κρίνεται εφαρμόσιμος από το 34% και επικοινωνιακός από το 63%, ενώ η πρόταση για ετήσια “πατριωτική εισφορά” 1% στη μεγάλη περιουσία συγκεντρώνει ακόμη μεγαλύτερη επιφύλαξη, με το 27% να τη θεωρεί εφαρμόσιμη και το 70% επικοινωνιακό σύνθημα.

Προσωπικό πολιτικό όφελος “βλέπει” το 67% πίσω από τις μετακινήσεις στελεχών

Ιδιαίτερα επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι πολίτες απέναντι στις μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από κόμμα σε κόμμα, καθώς η πλειονότητα τις συνδέει περισσότερο με προσωπικές στρατηγικές παρά με πολιτικές συγκλίσεις. Το 67% εκτιμά ότι αυτές γίνονται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος, ενώ ένα επιπλέον 27% θεωρεί ότι υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής. Αντίθετα, μόλις το 3% πιστεύει ότι ενισχύουν τις συνεργασίες και άλλο 3% ότι δημιουργούν σύγχυση στους ψηφοφόρους.

Η προοπτική ενός κατακερματισμένου πολιτικού σκηνικού προκαλεί περισσότερη ανησυχία παρά προσδοκία για συναινέσεις. Το 47% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη “ιταλοποίηση” της πολιτικής ζωής, με περισσότερα κόμματα και δυσκολότερο σχηματισμό σταθερών κυβερνήσεων, θα αποτελούσε κίνδυνο για την πολιτική σταθερότητα. Την ίδια στιγμή, ένα σημαντικό 40% βλέπει στο ίδιο ενδεχόμενο ευκαιρία για συνεργασίες.

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