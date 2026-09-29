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29.09.2026 09:00

Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται

29.09.2026 09:00
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  • Η Ματίνα Παγώνη σχολίασε τη χρήση μηχανήματος βιοανάδρασης από τη Μαρία Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τις προβλεπόμενες ιατρικές εγκρίσεις.
  • Η κυρία Παγώνη διευκρίνισε ότι κάθε ιατρικό μηχάνημα σε ιατρείο πρέπει απαραιτήτως να καταγράφεται και να λαμβάνει επίσημη άδεια από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο.
  • Η ίδια ανέφερε ότι η συσκευή βιοανάδρασης δεν θεωρείται επικίνδυνη για τον οργανισμό του ασθενούς, καθώς περιορίζεται στην καταγραφή τιμών μέσω ηλεκτροδίων.
  • Η Ματίνα Παγώνη κάλεσε τη Μαρία Καρυστιανού να δώσει εξηγήσεις για τη χρήση και την έλλειψη δήλωσης του συγκεκριμένου μηχανήματος στο ιατρείο της.

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Το μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του σε ιατρείο σχολίασε η Ματίνα Παγώνη στο MEGA.

Η τέως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές «απαγορευμένη».

«Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καρυστιανού “χτύπησε κόκκινο” στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το Med Watch.

Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού που είναι παιδίατρος.

Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού, δεν ξέρω.

Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς.

Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο» είπε η κυρία Παγώνη.

Κληθείσα να σχολιάσει αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό του ασθενούς, ύστερα κι από τον σάλο που ξέσπασε με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κόστισε τη ζωή στον Γιώργο Μαζωνάκη, ξεκαθάρισε ότι «όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα.

Μπαίνουν κάτι ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές».

Για το γεγονός ότι δεν είναι δηλωμένο, η κυρία Παγώνη είπε ότι «οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την Καρυστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί».

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