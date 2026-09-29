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29.09.2026 10:05

Η Σουηδία αναζητά γη για χιλιάδες τάφους εν αναμονή ενός πιθανού πολέμου: «Θα μπορούσε να ξεσπάσει»

29.09.2026 10:05
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Σε αναζήτηση για την ανεύρεση νέων εκτάσεων γης βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές και τα γραφεία-ενώσεις τελετών στη Σουηδία, προκειμένου να διασφαλίσουν χώρους ταφής για χιλιάδες ανθρώπους σε ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης.

Η προετοιμασία αυτή ακολουθεί τις επίσημες συστάσεις της Εκκλησίας της χώρας και των εθνικών φορέων άμυνας και πολιτικής προστασίας.

Ο σχεδιασμός αυτός εντάθηκε μετά την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης με τη Ρωσία στην περιοχή της Βαλτικής.

Το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης στο Γκέτεμποργκ

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, στο Γκέτεμποργκ, η τοπική ένωση αναζητά έκταση 40.470 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα επιτρέψει την επείγουσα ταφή περίπου 30.000 ανθρώπων. Παράλληλα, απαιτούνται επιπλέον 60.700 τετραγωνικά μέτρα για τις τακτικές ανάγκες των κοιμητηρίων.

Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκή χώρο ώστε να μπορούν να ενταφιάσουν έως και το 5% του πληθυσμού κάθε ενορίας, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Αν και οι δημοτικές αρχές έχουν εντοπίσει την κατάλληλη περιοχή για τη δημιουργία του νέου μεγάλου κοιμητηρίου, η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει έως και μία δεκαετία.

Ο Γιαν-Όλοφ Όλσον, ειδικός της Σουηδικής Υπηρεσίας Πολιτικών Αναγκών, δήλωσε στο Associated Press: «Δυστυχώς, αυτό μας υπενθυμίζει όλο και περισσότερο πόσο εύκολα ο πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει και ότι απλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Σουηδία και η Φινλανδία επικαιροποίησαν πρόσφατα τους οδηγούς πολιτικής προστασίας παρέχοντας σαφείς οδηγίες στον πληθυσμό για περίπτωση πολέμου, κινούμενες σε ανάλογο μήκος κύματος με τη Δανία και τη Νορβηγία.

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ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 12:31
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