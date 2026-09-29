«Καμπανάκι» ΟΗΕ για πρόσφυγες: 8,3 εκατ. άνθρωποι σε κίνδυνο λόγω περικοπών στη χρηματοδότηση

Takeaways by to pontiki AI Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί πως οι δημοσιονομικές περικοπές έχουν οδηγήσει τους φορείς υποστήριξης σε κρίσιμο σημείο ρήξης.

Η υπηρεσία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης, με τα διαθέσιμα κεφάλαια να μειώνονται κατά 24% μεταξύ 2024 και 2025, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πλήρη παροχή προστασίας.

Περίπου 8,3 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να στερηθούν βασικές υπηρεσίες και βοήθεια, καθώς η Ύπατη Αρμοστεία αναγκάζεται να μειώσει το εύρος των προγραμμάτων της λόγω ανεπάρκειας πόρων.

Η έλλειψη χρηματοδότησης επηρεάζει άμεσα ευάλωτες ομάδες, όπως γυναίκες, παιδιά και θύματα βίας, σε χώρες όπως το Τσαντ, το Σουδάν, το Ιράκ, η Συρία και το Αφγανιστάν.

Η Ύπατη Αρμοστεία καλεί τους δωρητές και τους εταίρους της να παρέχουν επειγόντως υποστήριξη, καθώς η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση και την ασφάλεια των εκτοπισμένων πληθυσμών.

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Οι δημοσιονομικές περικοπές εξωθούν τους φορείς υποστήριξης των προσφύγων «σε σημείο ρήξης» σε κρίσιμες περιοχές προειδοποιεί σήμερα, Τρίτη (29/9), η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι σχεδόν 8,3 εκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο να μείνουν αβοήθητοι φέτος,

«Η προστασία δεν μπορεί να μειώνεται επ’ αόριστον χωρίς να προκαλεί την κατάρρευση των συστημάτων. Πέρα από ένα συγκεκριμένο όριο, οι υπηρεσίες δεν φθάνουν απλά σε λιγότερους ανθρώπους· σταματούν να παρέχονται εντελώς, αφήνοντας τους πιο ευάλωτους χωρίς την προστασία που έχουν ανάγκη», τόνισε η Ντόμινικ Χάιντ, διευθύντρια εξωτερικών σχέσεων της Ύπατης Αρμοστείας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που συνοδεύει έκθεση του θεσμού.

Στην έκθεση, η Ύπατη Αρμοστεία τονίζει πως η δυνατότητα της να παρέχει προστασία και βοήθεια στους πρόσφυγες μειώνεται «εξαιτίας της επιδεινούμενης ανεπάρκειας της χρηματοδότησής» της, που την αναγκάζει να «μειώσει» το εύρος «απόλυτα απαραίτητων προγραμμάτων» της.

Τα κεφάλαια που έχει διαθέσιμα η υπηρεσία ήδη μειώθηκαν από τα 5,2 στα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ του 2024 και του 2025 λόγω της υποχώρησης των συνεισφορών.

Αντιμετωπίζει κρίση που συγκαταλέγεται στις χειρότερες της ιστορίας της, λόγω των περικοπών ιδίως από τις ΗΠΑ, αλλά όχι μόνο. Το χρηματοδοτικό κενό της είναι 5,78 δισεκ. δολάρια ενώ ήδη τα κεφάλαια που είχε διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 24% το διάστημα μεταξύ του 2024 και του 2025.

Στα τέλη του Ιουλίου του 2026, η UNHCR δεν είχε λάβει παρά το 32% των 8,5 δισεκ. δολαρίων που χρειάζεται για τη χρονιά, ενώ την ίδια στιγμή ο αριθμός των ανθρώπων που η εντολή της ορίζει πως πρέπει να προστατεύει παραμένει σε ιστορικό υψηλό.

Η κατάσταση θέτει σχεδόν 8,3 εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο να στερηθούν τη βοήθεια, πρόσθεσε.

«Όταν η καταγραφή σταματά, ασφαλείς κατοικίες κλείνουν ή υπηρεσίες προστασίας των παιδιών παύουν να υπάρχουν, οι κίνδυνοι εξαιτίας των οποίων τράπηκαν σε φυγή οι άνθρωποι (βία, εκμετάλλευση, κακοποίηση) επανεμφανίζονται στον τόπο όπου έχουν εκτοπιστεί», σημείωσε η Ντόμινικ Χάιντ.

Η υπηρεσία επισημαίνει εξάλλου παραδείγματα χωρών «υπό πίεση», όπως είναι το Τσαντ, όπου 319.000 άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με καθυστέρηση της καταγραφής, κάτι που σημαίνει ότι στερούνται τα απαραίτητα έγγραφα για να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και εκτίθενται στον κίνδυνο να τεθούν υπό κράτηση.

Ελλείψει υποστήριξης, σύμφωνα με την , ως και 200.000 γυναίκες και κορίτσια κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους και προγράμματα πρόληψης στις χώρες υπό πίεση και περίπου 233.000 παιδιά κινδυνεύουν να στερηθούν υπηρεσίες προστασίας.

Στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες επιζήσασες και επιζώντες σεξουαλικής βίας και παιδιά αντιμετωπίζουν «μεγάλο κίνδυνο» να απολέσουν την πρόσβαση σε απόλυτα απαραίτητες υπηρεσίες προστασίας.

Εξαιτίας της έλλειψης πόρων, η υπηρεσία αναφέρει πως είναι αναγκασμένη να «λάβει δύσκολα μέτρα ορισμού προτεραιοτήτων» ώστε να συνεχιστούν «οι πιο κρίσιμες δραστηριότητές» της.

Ωστόσο, τονίζει η UNHCR, «το εύρος και η επιμονή του ελλείμματος χρηματοδότησης» σημαίνουν πως «οι ίδια η προστασία και η αναζήτηση λύσεων» πλήττονται πλέον.

Ακόμη, οι μειώσεις των χρηματοδοτήσεων θέτουν σε κίνδυνο προσπάθειες με σκοπό να περιοριστεί η εξάρτηση από την ανθρωπιστική βοήθεια, για παράδειγμα στο Ιράκ, όπου 350.000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση σε ευκαιρίες οικονομικής συμπερίληψής τους.

Στη Συρία, 162.500 εσωτερικά εκτοπισμένοι και πρόσφυγες οι οποίοι επέστρεψαν στον τόπο τους δεν έχουν λάβει οικονομική βοήθεια, ελλείψει χρημάτων, ενώ στο Αφγανιστάν, επιδόματα για την υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης δεν δόθηκαν παρά σε μόλις 175 νοικοκυριά μέσα στο 2026, έναντι 5.300 το 2024, τονίζει η Ύπατη Αρμοστεία, καλώντας τους «δωρητές» της και τους «εταίρους» της να της προσφέρουν «επείγουσα» υποστήριξη «άμεσα».

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