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29.09.2026 09:40

Ανδρουλάκης για καύσιμα: «Το ποσό που μπορούμε να αντλήσουμε έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισ. για να βοηθήσουμε την κοινωνία»

29.09.2026 09:40
androulakis

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«Η ακρίβεια φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στα καύσιμα και την ενεργειακή κρίση.

Μιλώντας στο Mega ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε: «Τα έσοδα είναι 1,2 δισ. παραπάνω από όσα είχαν προϋπολογιστεί.

Εμείς προτείναμε στον ΕΦΚ να ακολουθήσουμε το ιταλικό παράδειγμα. Να πάρουμε τον ΦΠΑ και να τον ρίξουμε στις επιδοτήσεις.

Προφανώς δεν φτάνουν αυτά και να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό από τον δημοσιονομικό χώρο για να μειώσουμε δυναμικά τον ΕΦΚ και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο diesel και γενικότερα στα καύσιμα».

Και συνέχισε: «Η εκτίμησή μου είναι ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δις. Έχουμε τον ΕΦΚ, τον έλεγχο της αλυσίδας και τα διυλιστήρια.

Πρέπει και αυτά να ρίξουν τις τιμές. Να συμβάλλουν. Εμείς προτείναμε μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου πρέπει τώρα να ρίξουν τις τιμές.

Πρέπει να γίνει τώρα μια ραγδαία παρέμβαση γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει η κατανάλωση».

Ασκώντας κριτική στη ΝΔ είπε: «Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν βουλευτές της και λένε ότι οι Έλληνες είναι κακομοίρηδες και ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, είναι εκτός κοινωνίας γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες».

Για την υγεία είπε ότι έπρεπε να πεθάνει ένας Έλληνας πολίτης για να αναλάβουν δράση, αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί η ΝΔ κατάργησε του ελεγκτές «Ράμπο».

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