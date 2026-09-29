«Προλαμβάνω»: Έρχονται τα SMS για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις – Ποιες είναι οι νέες κατηγορίες ασθενειών

Takeaways by to pontiki AI Το υπουργείο Υγείας ξεκινά νέο κύκλο ενημερωτικών μηνυμάτων προς εκατομμύρια πολίτες για την επανενεργοποίηση και επέκταση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω».

Το πρόγραμμα επεκτείνεται έως το 2030, εντάσσοντας δωρεάν προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος και του προστάτη, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες εξετάσεις για άλλες σοβαρές παθήσεις.

Οι δικαιούχοι που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα παραπεμπτικά τους και πραγματοποιούν τις εξετάσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Κατά τον πρώτο κύκλο του προγράμματος συμμετείχαν περισσότεροι από 6,9 εκατομμύρια πολίτες, με τις προληπτικές εξετάσεις να οδηγούν σε σημαντικά ευρήματα που απαιτούσαν περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Το υπουργείο Υγείας δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση της θεραπείας κατά της παχυσαρκίας μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να ολοκληρωθούν οι κύκλοι φαρμακευτικής αγωγής των δικαιούχων.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα νέος κύκλος γραπτών μηνυμάτων (SMS) θα ξεκινήσει να αποστέλλεται σε εκατομμύρια πολίτες από το υπουργείο Υγείας τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της επανενεργοποίηση και επέκτασης του προγράμματος «Προλαμβάνω».

Ο σχεδιασμός του «Προλαμβάνω» από τον Σεπτέμβριο 2026 έως και το 2030, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνει δωρεάν προληπτικές για περίπου 6 εκατομμύρια δικαιούχους στις οποίες επιπλέον προστίθενται ο καρκίνος του δέρματος και ο καρκίνος του προστάτη. Παράλληλα θα «τρέξουν» και οι τέσσερις γνωστές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η διαδικασία για τους πολίτες παραμένει απλή. Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση ενημερώνονται ηλεκτρονικά για το παραπεμπτικό τους και μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες εξετάσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Πότε ξεκινούν οι δύο νέες εξετάσεις

Για τις εξετάσεις του καρκίνου του δέρματος, προβλέπεται η ανάπτυξη οργανωμένου προγράμματος προληπτικού ελέγχου, όπου θα συμμετέχουν δυναμικά οι δομες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ενώ για τη χρηματοδότηση θα αξιοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι.

Αναφορικά με τον καρκίνο του προστάτη, οι πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας αναφέρουν ότι προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.

Παράλληλα, στο υπουργείο Υγείας εξετάζεται και η ένταξη οργανωμένης δράσης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα, στο πλαίσιο της σταδιακής διεύρυνσης του «Προλαμβάνω» σε περισσότερες σοβαρές παθήσεις.

Περισσότεροι από 6,9 εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν στο Προλαμβάνω

Αξίζει να τονισθεί ότι η συμμετοχή των πολίτων στον πρώτο κύκλο του προγράμματος «Προλαμβάνω» ήταν εξαιρετικά θετική καθώς πραγματοποιήθηκαν συνολικά σχεδόν 6,9 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις. Μάλιστα, σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις εντοπίστηκαν ευρήματα που οδήγησαν σε περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική παρακολούθηση.

Θυμίζουμε ότι τα πρώτα μηνύματα SMS απευθύνονταν στις γυναίκες, τον Ιούνιο του 2022, με το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» που αφορούσε την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Στο πλαίσιο αυτών των εξετάσεων έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1,27 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες, εκ των οποίων σε δεκάδες χιλιάδες εντοπίστηκαν ευρήματα που χρειάζονταν πρόσθετο έλεγχο.

Αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, με περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες συμμετείχαν αντίστοιχα στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ρεκόρ συμμετοχής των πολίτων είχε το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, με περισσότερες από 3,2 εκατομμύρια εξετάσεις. Μάλιστα περισσότεροι από 76.000 πολίτες παραπέμφθηκαν από τους γιατρούς για εξειδικευμένο έλεγχο καθώς εντοπίστηκαν ευρήματα ισχαιμικής ή στεφανιαίας νόσου.

Στο ίδιο ευρύτερο πλέγμα πρόληψης έχουν ενταχθεί και δράσεις για τη νεφρική δυσλειτουργία και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα παχυσαρκίας ενηλίκων, εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα για χιλιάδες δικαιούχους που είχαν ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή, η οποία διακόπηκε τον Αύγουστο, μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάπτυξης. Ωστόσο το υπουργείο έχει δεσμευτεί ότι θα καλύψει τη χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε χιλιάδες ασθενείς να ολοκληρώσουν και τους οκτώ κύκλους θεραπείας τους.

Διαβάστε επίσης:

MedWatch: Στο «κόκκινο» περισσότερες από 300 υγειονομικές δομές και κέντρα αισθητικής σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Φθινόπωρο: Γιατί είναι η ιδανική εποχή για το ετήσιο check-up;

Νοσοκομείο Λήμνου: Έκκληση στους κατοίκους του νησιού να βρεθεί κατοικία για τον νέο Γενικό Χειρουργό