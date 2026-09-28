Φθινόπωρο: Γιατί είναι η ιδανική εποχή για το ετήσιο check-up;

Takeaways by to pontiki AI Η έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για την υιοθέτηση προληπτικών ελέγχων υγείας μετά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.

Η επιστροφή στις σχολικές και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις απαιτεί συχνά ιατρικές αξιολογήσεις, εμβολιασμούς και παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής των παιδιών και των νέων.

Οι ειδικοί τονίζουν την αξία του εξατομικευμένου προληπτικού ελέγχου, ο οποίος βασίζεται στο ατομικό ιστορικό, την ηλικία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόμενου.

Ο προγραμματισμός του ετήσιου ιατρικού ραντεβού για ολόκληρη την οικογένεια κατά το φθινόπωρο διασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση πιθανών παραγόντων κινδύνου για την υγεία.

Η κλινική εξέταση από ιατρό παραμένει απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό του προφίλ κινδύνου και την παροχή των κατάλληλων οδηγιών.

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Το φθινόπωρο σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα μετά από μια περίοδο που για πολλούς ανθρώπους, είναι πιο χαλαρή. Στις διακοπές συνήθως βελτιώνονται οι συνήθειες διατροφής, ενώ αυξάνεται η σωματική δραστηριότητα και η επαφή με τη φύση.

Η επάνοδος αποτελεί μια καλή αφορμή για να επανέλθει στο προσκήνιο η αναγκαιότητα της πρόληψης.

Από τα σχολικά θρανία στον οικογενειακό προγραμματισμό

«Η εποχή συμπίπτει επίσης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την επιστροφή των φοιτητών στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

Σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες μπορεί να απαιτούνται, ανάλογα με την περίπτωση, συγκεκριμένες ιατρικές αξιολογήσεις ή πιστοποιητικά», αναφέρει η κ. Όλγα Αμπαρτζίδου, Διευθύντρια Παθολόγος, Metropolitan Hospital.

«Να σημειωθεί ότι η πρόληψη στη φάση αυτή περιλαμβάνει τον προγραμματισμό εμβοιασμού και σίγουρα μπορούν να γίνουν έγκαιρες παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής ανάλογα πάντα με την ηλικία και τα υποκείμενα νοσήματα του κάθε εξεταζόμενου» επισημαίνει.

Η αξία του εξατομικευμένου check-up

«Ο προληπτικός έλεγχος βοηθά να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας μας και να εντοπίζουμε έγκαιρα παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν αύξηση του κινδύνου εμφάνισης κάποιας πάθησης στο μέλλον.

Αυτός θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, όπως το σωματικό βάρος, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό.

Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να καθορίζεται αυστηρά μετά από κλινική εξέταση, παραπομπή για το σύνολο των απαιτούμενων εξετάσεων και εν συνεχεία καθορισμό του προφίλ κινδύνου του ατόμου ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, όχι απαραίτητα φαρμακευτικές», προσθέτει.

Η πρόληψη ως σταθερή ετήσια συνήθεια

«Γιατί, λοιπόν, να μην αποτελέσει η έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου μια σταθερή υπενθύμιση για ετήσιο ραντεβού με τον ιατρό για τον προληπτικό έλεγχο ολόκληρης της οικογένειας;

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι με την ολοκλήρωση της επανόδου στη ρουτίνα αυτός θα τοποθετείται ολοένα σε χαμηλότερη προτεραιότητα λόγω των καθημερινών υποχρεώσεων», καταλήγει η κ. Αμπαρτζίδου.

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