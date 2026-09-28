Η Ομάδα Peugeot TotalEnergies τερματίζει στην έκτη θέση στις 6 Ώρες του Fuji

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Μετά από μια πολλά υποσχόμενη 3η περίοδο Ελεύθερων Δοκιμών, όπου το PEUGEOT 9X8 #94 σημείωσε τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο σε βρεγμένες συνθήκες, η αλλαγή του καιρού οδήγησε στην ακύρωση των κατατακτήριων δοκιμών στο Fuji Speedway το απόγευμα του Σαββάτου. Ως αποτέλεσμα, τα PEUGEOT 9X8 παρατάχθηκαν στην 9η (#93) και 15η (#94) θέση αντίστοιχα στο grid για τις 6 Ώρες Fuji της Κυριακής.

Με την πίστα ακόμα υγρή στην εκκίνηση, ο Paul Di Resta (#93) και ο Loïc Duval (#94), και οι δύο με μεσαία slick ελαστικά, αντιμετώπισαν αμέσως δύσκολες συνθήκες. Σε έναν γεμάτο ανταγωνισμό πρώτο γύρο, το #94 έπεσε στη 17η θέση, ενώ το #93 έχασε επίσης αρκετές θέσεις.

Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, και τα δύο PEUGEOT 9X8 έδειξαν γρήγορα δυνατό ρυθμό. Μια σειρά από αποφασιστικές προσπεράσεις επέτρεψαν στον Paul Di Resta να ανέβει ξανά στην πρώτη δεκάδα πριν από το τέλος της περιόδου οδήγησής του (stint). Βρισκόμενο ένατο, ο αγώνας του #93 δυστυχώς έληξε πρόωρα λόγω μηχανικού προβλήματος.

Εν τω μεταξύ, ο Loïc Duval και αργότερα ο Théo Pourchaire συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο με το #94 παρά το γεγονός ότι εξέτισαν ποινή πέντε δευτερολέπτων μετά από επαφή με αυτοκίνητο της κατηγορίας GT. Χάρη στον σταθερό ρυθμό και την καλά εκτελεσμένη στρατηγική, το PEUGEOT 9X8 #94 ανέβαινε σταθερά στην κατάταξη και πλησίαζε στην πρώτη δεκάδα καθώς ο αγώνας έμπαινε στο δεύτερο μισό του.

Με λιγότερο από δύο ώρες να απομένουν, ο Malthe Jakobsen μπήκε στο αυτοκίνητο και συνέχισε την επίθεση. Ο Δανός έδειξε γρήγορα τις δυνατότητες του PEUGEOT 9X8, ανεβαίνοντας από τη 12η στην έβδομη θέση. Μετά από μια μακρά περίοδο παρουσίας στην πίστα του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, με 45 λεπτά να απομένουν, ο Jakobsen ξεκίνησε ένα τελευταίο σπριντ, κλείνοντας την ψαλίδα από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα, εξασφαλίζοντας τελικά την έκτη θέση με το πέσιμο της καρό σημαίας.

Έχοντας κερδίσει εννέα θέσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, το πλήρωμα του PEUGEOT 9X8 #94 παρέδωσε στην Team Peugeot TotalEnergies το καλύτερο αποτέλεσμα της σεζόν 2026 FIA WEC.

Πέρα από το αποτέλεσμα, ο ιαπωνικός γύρος σηματοδότησε το τέλος ενός σημαντικού κεφαλαίου για την ομάδα Peugeot TotalEnergies. Οι 6 Ώρες του Fuji ήταν ο τελευταίος αγώνας του Stoffel Vandoorne με την ομάδα. Μέλος του προγράμματος από το λανσάρισμα του PEUGEOT 9X8, ο Βέλγος έπαιξε βασικό ρόλο στην εξέλιξη του μονοθεσίου και στην πρόοδο της ομάδας στο FIA WEC. Η ομάδα της Peugeot TotalEnergies θα ήθελε να τον ευχαριστήσει θερμά για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη συμβολή του στο έργο και του εύχεται κάθε επιτυχία στο επόμενο στάδιο της καριέρας του.

Δηλώσεις

Emmanuel Esnault (Επικεφαλής Ομάδας)

«Αυτός ο αγώνας μας αφήνει ανάμεικτα συναισθήματα. Αν και είμαστε φυσικά απογοητευμένοι από την εγκατάλειψη του #93 ενώ βρισκόταν μέσα στην πρώτη δεκάδα, η προσπάθεια ανάκαμψης του #94 από τη 15η θέση στο grid στην έκτη θέση, παρά την ποινή, είναι πραγματικά θετική ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά ολόκληρης της ομάδας. Η επίτευξη του καλύτερου τερματισμού της σεζόν αντικατοπτρίζει τη δέσμευση και τις προσπάθειες όλων, τόσο στην πίστα όσο και πίσω στην έδρα μας στο Satory. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Stoffel Vandoorne για τη δέσμευσή του και την πολύτιμη συνεισφορά του στο πρόγραμμα PEUGEOT 9X8 από την πρώτη μέρα. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Φεύγουμε από το Fuji με θετικά μηνύματα και η προσοχή μας στρέφεται τώρα στη Βαρκελώνη, όπου είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ακόμα πιο δυνατοί».

Malthe Jakobsen (PEUGEOT 9X8 #94)

«Η έκτη θέση στην Ιαπωνία είναι ένα καλό αποτέλεσμα για την ομάδα, παρά την εγκατάλειψη του #93. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τις κατατακτήριες δοκιμές να ακυρώνονται και την πίστα να είναι ακόμα υγρή στην αρχή του αγώνα. Επωφεληθήκαμε επίσης από τις περιόδους VSC (Virtual Safety Car) και SC (Safety Car), οι οποίες μας βοήθησαν να παραμείνουμε στον πρώτο γύρο και να βάλουμε τους εαυτούς μας σε θέση να παλέψουμε για ένα δυνατό αποτέλεσμα στον τερματισμό».

Théo Pourchaire (PEUGEOT 9X8 #94)

«Ξεκινώντας από τη 15η θέση στο grid, θα ήταν δύσκολο να πετύχουμε πολύ περισσότερα από την έκτη θέση, αν και τελικά μπορεί να ήταν δυνατός ένας τερματισμός στην πρώτη τετράδα. Κάναμε μια ισχυρή ανάκαμψη χάρη στα σπουδαία stint των Loïc και Malthe, ενώ η ομάδα εκτέλεσε μια εξαιρετική στρατηγική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι ενθαρρυντικό να φεύγουμε με το πιο δυνατό αποτέλεσμα της σεζόν».

Paul Di Resta (PEUGEOT 9X8 #93)

«Μετά την εκκίνηση με τις υγρές συνθήκες χάσαμε μερικές θέσεις στους πρώτους γύρους. Μετά από αυτό, καταφέραμε να κάνουμε μερικές καλές προσπεράσεις και επιστρέψαμε στον αγώνα, αλλά δυστυχώς όλα τελείωσαν λόγω ενός μηχανικού προβλήματος. Η απόδοση του αυτοκινήτου δεν ήταν ακριβώς εκεί που χρειαζόμασταν στο Fuji, αλλά η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά βελτιστοποιώντας ό,τι μπορούσαμε και αξιοποιώντας στο έπακρο το πακέτο. Θα πάρουμε τα θετικά, θα μάθουμε από αυτό και θα επιστρέψουμε έτοιμοι να παλέψουμε ξανά στη Βαρκελώνη, εκεί που θα είναι άλλη μια δύσκολη πρόκληση».

Σημείωση:

*Τα stints (θητείες/περίοδοι/διαστήματα οδήγησης) στο WEC

Οι αγώνες με εκατοντάδες χιλιόμετρα για 6 ή 10 ή ακόμα περισσότερο για 24 ώρες είναι μια σκληρή δοκιμασία για κάθε οδηγό ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του τον αγώνα. ‘Ετσι το WEC επιτρέπει στις ομάδες να χωρίσουν τον αγώνα σε «stints» (θητείες/περίοδοι/διαστήματα) μεταξύ έως και τριών οδηγών ανά αυτοκίνητο για να αγωνιστούν. Ένα μεμονωμένο «stint» (διάστημα) συνήθως διαρκεί μέχρι το αυτοκίνητο να εξαντλήσει ένα γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου, ή 45 λεπτά έως μία ώρα. Περιληπτικά, κάθε περίοδος μεταξύ των στάσεων των μονοθεσίων για ανεφοδιασμό καυσίμου είναι γνωστή ως stint.

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