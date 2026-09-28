Nissan Qashqai: Θα συνεχίσει με κινητήρες βενζίνης όσο υπάρχει ζήτηση

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Η Nissan επιβεβαιώνει ότι το Qashqai θα συνεχίσει με mild hybrid και e-Power όσο υπάρχει ζήτηση, χωρίς να κλείνει την πόρτα σε μελλοντικό EV.

Η Nissan δεν σκοπεύει να βιαστεί να αποχαιρετήσει τους κινητήρες βενζίνης από το Qashqai, ακόμη κι αν η γκάμα της στην Ευρώπη αποκτά όλο και περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Το δημοφιλές SUV θα εξακολουθήσει να προσφέρεται με τα σημερινά mild hybrid και e-Power συστήματα κίνησης για όσο διάστημα υπάρχει επαρκής ζήτηση, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η εταιρεία θα μπορεί παράλληλα να συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς στόχους για τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Την κατεύθυνση αυτή επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Nissan στην Ευρώπη, Jordi Vila, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το ενδεχόμενο ενός αμιγώς ηλεκτρικού Qashqai δεν έχει αποκλειστεί για το μέλλον.

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