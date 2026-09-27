«Καμία φαντασία!»: Η «ιπτάμενη» Βίσση, η Kylie Minogue και το «απόλυτο copy-paste»

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Το …αεροπορικό πέρασμα της Kylie Minogue, το 2026 Toyota AFL Grand Final της Μελβούρνης, θυμήθηκαν χρήστες του διαδικτύου βλέποντας, το βράδυ του Σαββάτου, την Άννα Βίσση να «κατεβαίνει» από τον ουρανό στο ΟΑΚΑ, μέσα στην ειδική μεταλλική κατασκευή.

Η είσοδος της ελληνίδας σταρ «χτύπησε» στο μάτι των πιο παρατηρητικών που έκαναν λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το απόλυτο copy-paste.

Μάλιστα δεν έμειναν εκεί, αφού βρήκαν κοινά και στη στυλιστική επιλογή της Άννας Βίσση. Η Kylie Minogue στην εμφάνισή της στο AFL φορούσε μια δημιουργία του οίκου Dolce & Gabbana, η οποία αποτελούνταν από φουτουριστικό κορσέ σε λευκές και ασημί-γκρι γραμμές, συνδυασμένο με αέρινη λευκή φούστα με σκισίματα.

Η Άννα Βίσση, πάλι, εμφανίστηκε με ένα λευκό outfit με μαύρες λεπτομέρειες που έμοιαζε υπερβολικά στο look της Minogue, δημιουργώντας -δικαίως- την αίσθηση ότι η δημιουργική ομάδα της Ελληνίδας σταρ «αντέγραψε» μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια του styling.

Σε κάθε περίπτωση, οι ομοιότητες λίγο αφορούν τους 95.000 ανθρώπους που γέμισαν ασφυκτικά το ΟΑΚΑ και τραγούδησαν με την Άννα Βίσση τις επιτυχίες της.

Με πληροφορίες από dailymedia.com.gr

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