Ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε… Σκουλό στα ψηφοδέλτια της ΝΔ για την Β’ Πειραιώς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε και με τη… βούλα ότι ο Δημήτρης Σκουλός θα είναι υποψήφιος στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, στο ψηφοδέλτιο της Β΄Πειραιώς.

Ο γνωστός φωτογράφος από το GNTM ήταν σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία μαζί με τον υπουργό Υγείας και τον Δημήτρη Καιρίδη, όπου στο περιθώριο της συνάντησης σε ένα καφέ, ο Γεωργιάδης επιβεβαίωσε ότι ο Σκουλός θα συμμετέχει στα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος.

«Σήμερα με τον Δ. Καιρίδη βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου έγινε χαμός. Ευχαριστώ τον κόσμο αυτόν για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Στο τέλος καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια μας (στην β´ Πειραιώς) και τον συμπαίκτη μου στο τένις κ. Δημήτρη Σκουλό» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σήμερα με τον @DimKairidis βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου… pic.twitter.com/cRSvrAEEy5 September 27, 2026

Διαβάστε επίσης

Τετ α τετ η Κουφονικολάκου με δημοσιογράφο των «Παραπολιτικών»



Η απάντηση του Άδωνι στην Ακρίτα για την ΕΣΗΕΑ και οι …εκλογές

Μητσοτάκης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε