Από κριτής του GNTM στα γαλάζια ψηφοδέλτια – Το παρασκήνιο, οι συγκρούσεις και το πολιτικό στοίχημα του Δημήτρη Σκουλού

Μέχρι σήμερα είχε συνηθίσει να βρίσκεται πίσω από τον φωτογραφικό φακό, να καθοδηγεί μοντέλα στις μεγαλύτερες καμπάνιες μόδας και αργότερα να κρίνει αυστηρά κάθε φωτογράφιση στο GNTM. Σύντομα, όμως, ο Δημήτρης Σκουλός θα βρεθεί μπροστά σε μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Όπως όλα δείχνουν ο γνωστός φωτογράφος βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που θα απαρτίσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Πειραιώς, σε μια επιλογή που θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη αλλαγή της καριέρας του.

Η προοπτική της καθόδου του στην πολιτική μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Στην Πειραιώς αναζητούν πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα, τα οποία έχουν καταφέρει να αποκτήσουν απήχηση πέρα από τα στενά όρια της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Δημήτρης Σκουλός διαθέτει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό. Είτε κάποιος συμφωνούσε είτε διαφωνούσε με τον τρόπο που ασκούσε την κριτική του απέναντι στα wannabe μοντέλα, κατάφερε να μετατραπεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα σε ένα από τα δημοφιλέστερα τηλεοπτικά formats των τελευταίων ετών.

Πριν, όμως, γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό, είχε ήδη διαγράψει μια μακρά πορεία στον χώρο της φωτογραφίας. Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Νέα Σμύρνη, εγκαταστάθηκε αργότερα στον Πειραιά, πόλη με την οποία έχει συνδέσει σημαντικό κομμάτι της ζωής του και την οποία έχει χαρακτηρίσει πολλές φορές ως το δεύτερο σπίτι του. Από νεαρή ηλικία αφοσιώθηκε στη φωτογραφία και σταδιακά δημιούργησε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα επαγγελματικά ονόματα στον χώρο της fashion photography.

Οι εικόνες από τον φακό του φιλοξενήθηκαν σε περιοδικά διεθνούς κύρους, όπως η Vogue, το Harper’s Bazaar, το Elle, το Marie Claire, το Madame Figaro και το Esquire, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους μόδας, μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες και δεκάδες γνωστά μοντέλα. Η επαγγελματική του πορεία ήταν ήδη καταξιωμένη πολύ πριν αποκτήσει τηλεοπτική προβολή.

Σε αντίθεση με την έντονη δημόσια εικόνα του, η προσωπική του ζωή παρέμεινε πάντα προστατευμένη. Είναι παντρεμένος με την αγαπημένη του Τζέλλα και μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, για τις οποίες έχει μιλήσει πολλές φορές με συγκίνηση, τονίζοντας ότι η οικογένειά του αποτελεί τη σταθερά της ζωής του.

Η μεγάλη ανατροπή στην καριέρα του ήρθε το 2018, όταν δέχθηκε να συμμετάσχει στην πρώτη κριτική επιτροπή του GNTM δίπλα στη Βίκυ Καγιά, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Άγγελο Μπράτη. Από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του έγινε σαφές ότι δεν επρόκειτο να παίξει τον ρόλο του «καλού κριτή». Αντιθέτως, επέλεξε να μεταφέρει μπροστά στις κάμερες την πραγματικότητα που, όπως ο ίδιος υποστήριζε, επικρατεί στον απαιτητικό χώρο της μόδας.

Οι υψηλοί τόνοι έγιναν γρήγορα σήμα κατατεθέν του. Δεν δίσταζε να διακόψει φωτογραφίσεις όταν θεωρούσε ότι μια διαγωνιζόμενη επαναλάμβανε τις ίδιες πόζες ή αδυνατούσε να αποδώσει το ζητούμενο της δοκιμασίας. Δεν τον ενδιέφερε αν απέναντί του βρισκόταν κάποιο από τα φαβορί του διαγωνισμού. Εκείνο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σημασία ήταν το αποτέλεσμα μπροστά στον φακό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η ένταση με τη Μαρία Καζαριάν. Κατά τη διάρκεια φωτογράφισης αποφάσισε να σταματήσει τη διαδικασία, κρίνοντας ότι οι εκφράσεις και οι κινήσεις της παρέμεναν ίδιες και δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας.

Δεν ήταν όμως η μοναδική φορά που οι τόνοι ανέβηκαν. Σε αρκετές δοκιμασίες η υπομονή του εξαντλήθηκε όταν έκρινε ότι οι οδηγίες του δεν ακολουθούνταν ή ότι το αποτέλεσμα παρέμενε στάσιμο. Οι αντιδράσεις του προκαλούσαν ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλοι τον χαρακτήριζαν υπερβολικά αυστηρό και άλλοι υποστήριζαν ότι ήταν ο μόνος που παρουσίαζε χωρίς ωραιοποιήσεις τις πραγματικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε αρκετές φορές και η Μέγκι Ντρίο. Ο Δημήτρης Σκουλός θεωρούσε ότι η εξέλιξή της μέσα στον διαγωνισμό δεν συμβάδιζε με τα επαγγελματικά στάνταρ που απαιτούσε ο χώρος της μόδας. Μετά την αποχώρησή της, οι δημόσιες αιχμές που άφησε για τη στάση της επιτροπής αναζωπύρωσαν τη συζήτηση γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού, με τη μεταξύ τους σχέση να γίνεται αντικείμενο έντονου σχολιασμού.

Η τηλεοπτική εικόνα του «σκληρού» κριτή, ωστόσο, δεν αποτύπωνε ολόκληρη την πραγματικότητα. Χρόνια αργότερα αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα ήταν πολύ πιο απαιτητικά από όσα αντιλαμβανόταν ο τηλεθεατής. Όπως έχει περιγράψει, υπήρχαν ημέρες που επέστρεφε στο σπίτι κυριολεκτικά τρέμοντας από την ένταση και τα νεύρα, ύστερα από πολύωρα γυρίσματα, συνεχείς συσκέψεις και έντονες διαφωνίες που εκτυλίσσονταν μακριά από τις κάμερες. Δεν έκρυψε μάλιστα ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, όταν η πίεση είχε ξεπεράσει τα όριά της.

Οι αποκαλύψεις του έδωσαν για πρώτη φορά μια διαφορετική εικόνα για το παρασκήνιο του GNTM. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το κλίμα δεν ήταν πάντοτε εύκολο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι σχέσεις του με τη Βίκυ Καγιά. Μετά την αποχώρησή του δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την παραγωγή, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι οι αλλαγές στην κριτική επιτροπή εξυπηρετούσαν τη νέα κατεύθυνση που είχε επιλεγεί για το πρόγραμμα.

Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις ο Δημήτρης Σκουλός αποκάλυψε ότι με την Βίκυ Καγιά υπήρξαν περίοδοι με άριστη συνεργασία αλλά και περίοδοι έντονων διαφωνιών, οι οποίες δεν έμειναν έξω από το πλατό.

Σε πιο πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του τόνισε ότι δεν υπάρχει προσωπική πικρία απέναντι στη Βίκυ Καγιά.

Από το 2021 και μετά έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο του GNTM. Ακολούθησε η συμμετοχή του στο My Style Rocks, ενώ παράλληλα συνέχισε αδιάκοπα τη δραστηριότητά του στη φωτογραφία, διατηρώντας συνεργασίες με εταιρείες, περιοδικά και επαγγελματίες του χώρου της μόδας. Παρά την τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα, δεν εγκατέλειψε ποτέ το επάγγελμα που τον ανέδειξε.

Σήμερα, όμως, όλα δείχνουν ότι η πιο απαιτητική αλλαγή της διαδρομής του ίσως βρίσκεται μπροστά του. Η συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά μια μετάβαση σε έναν χώρο όπου η αναγνωρισιμότητα μπορεί να ανοίγει την πόρτα, δεν εγγυάται όμως και την επιτυχία.

Για χρόνια ήταν εκείνος που βαθμολογούσε, αξιολογούσε και αποφάσιζε ποιος άξιζε να συνεχίσει. Στη μάχη της Β’ Πειραιώς, οι ρόλοι θα έχουν αντιστραφεί πλήρως. Ο άνθρωπος που συνήθιζε να βρίσκεται πίσω από τον φακό και αργότερα απέναντι από τις κάμερες ως αυστηρός κριτής, θα είναι εκείνος που θα περιμένει πλέον τη δική του αξιολόγηση. Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα προέλθει από μια κριτική επιτροπή ούτε από μια τηλεοπτική δοκιμασία. Η τελική ετυμηγορία θα δοθεί στην κάλπη, εκεί όπου οι πολίτες θα αποφασίσουν αν η πορεία του μπορεί να συνεχιστεί και στην πολιτική σκηνή.

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