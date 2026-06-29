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29.06.2026 20:21

Καλλιθέα: «Φώναζα ότι είχε μαχαίρι» – Προφυλακιστέος ο δράστης και άλλοι δύο κατηγορούμενοι

29.06.2026 20:21
Kallithea

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τρεις από τους έξι κατηγορούμενους για τη συμπλοκή στην Καλλιθέα, που οδήγησε στον θάνατο του 15χρονου. Ανάμεσα στους προφυλακιστέους είναι και ο 17χρονος καθ’ομολογίαν δράστης. Ο έβδομος παραμένει στο νοσοκομείο και απολογηθεί μόλις είναι καλύτερα η υγεία του.

Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε άμυνα. «Αρχίσαμε να βριζόμαστε και πιαστήκαμε στα χέρια. Ρίχναμε μπουνιές ο ένας στον άλλον. Το θύμα χτύπησε τον δράστη και στη συνέχεια ο δράστης έφυγε», κατέθεσε ο 18χρονος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας. 

Περιγράφοντας τη στιγμή της συμπλοκής, είπε «αρχίζει να τον καταδιώκει το θύμα κι εγώ του φώναζα ότι είχε μαχαίρι, να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Βρίσκω κάτω ένα κλαδί. Το αρπάζω και αρχίζω να τρέχω. Δεν πρόλαβα να φτάσω. Βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα ένα καλώ σε βοήθεια». 

Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι έλαβαν χώρα δύο δυμπλοκές: στην πλατεία και τα γύρω στενά. Μετά τη δολοφονία φόρεσαν τις μπλούζες τους ανάποδα για να κρύψουν τα διακριτικά των ομάδων τους. 

Το κίνητρο

«Οι συμπλοκές ήταν δύο. Στην πρώτη συμπλοκή ήμουν κι εγώ, αλλά στη δεύτερη που έγινε το τραγικό περιστατικό, δεν ήμουν μπροστά. Στην πρώτη δέχτηκα κι εγώ επίθεση. Οπισθοχώρησα και έκτοτε δεν είχα καμία συμμετοχή. Δεν έχω καν οπτική εικόνα για την δεύτερη συμπλοκή έμαθα μεταγενέστερα το συμβάν», ανέφερε ο 18χρονος.

Το κίνητρο φέρεται να ήταν διπλό, προσωπικές διαφορές και οπαδικές αντιπαλότητες. Κάποιοι ισχυρίστηκαν πως υπήρξε διαμάχη για μία κοπέλα, ενώ άλλοι ότι ξεκίνησε τυχαία. 

Ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον δράστη από την αρχή του επεισοδίου να κρατάει μαχαίρι, ενώ άλλοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση.

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