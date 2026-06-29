Διπλό φονικό στο Αίγιο: Νέα κατάθεση αλλάζει τα δεδομένα – «Η 54χρονη έπινε κρυφά και είχε χάσει το μυαλό της»

Η μαρτυρία της συντρόφου του 26χρονου Ολύμπιου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μαζί με την 54χρονη μητέρα του στο σπίτι της οικογένειας στον Λόγγο Αιγίου, προσθέτει νέα στοιχεία στην έρευνα για την υπόθεση του διπλού φονικού που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η νεαρή γυναίκα, που ταξίδεψε από τη Γερμανία στην Ελλάδα λίγες ημέρες μετά την τραγωδία, κατέθεσε στους αστυνομικούς όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο σύντροφός της τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, περιγράφοντας τις ανησυχίες του για τη μητέρα του και τις αλλαγές που είχε διαπιστώσει στη συμπεριφορά της.

Η ανησυχία του 26χρονου για τη μητέρα του

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο Ολύμπιος πίστευε ότι η ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του είχε επιβαρυνθεί μετά από χειρουργική επέμβαση.

«Ο Ολύμπιος είχε πάει στην Ελλάδα τον Απρίλιο να πάρει το πτυχίο του από τη Θεσσαλονίκη όπου φοιτούσε. Μου είχε αναφέρει ότι τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο η μητέρα του και του φώναζε. Τον ηρέμησα. Είπε ότι δεν ξέρει τι να κάνει γιατί από την εγχείρηση και μετά η μητέρα του είναι διαφορετική. Δύο εβδομάδες πριν έρθει για τελευταία φορά στην Ελλάδα τον ρώτησα πώς είναι η μητέρα του και είπε ότι δεν της έχει μιλήσει ακόμα γιατί είναι στεναχωρημένος από τον τρόπο που μίλησε την τελευταία φορά», ανέφερε η σύντροφος του 26χρονου.

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι αναζητούσαν βοήθεια από ειδικούς, εκτιμώντας πως η κατάσταση δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί χωρίς ιατρική παρέμβαση: «Ψάχναμε να βρούμε έναν ψυχολόγο από το διαδίκτυο και ενημέρωσα τον Μάρκο ότι ψάχνουμε κάποιον ειδικό. Στην αρχή κλείσανε ραντεβού με έναν άντρα ψυχολόγο, αλλά τελικά δεν πήγαν σε αυτόν. Μετά ο Ολύμπιος μου είπε ότι κάλεσε μία ψυχολόγο η οποία του είπε ότι πρέπει να επισκεφθεί ψυχίατρο. Τελικά βρήκε μία γυναίκα ψυχίατρο και νομίζω ότι πήγαν σε αυτήν».

«Ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά»

Η σύντροφος του 26χρονου περιέγραψε επίσης όσα της είχε μεταφέρει ο Ολύμπιος λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα σχετικά με τη σχέση της μητέρας του με το αλκοόλ: «Την Πέμπτη στις 4 Ιουνίου μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά. Βρήκε ένα μπουκάλι σε ένα σημείο. Είπε επίσης ότι ο Μάρκος τού είχε εξομολογηθεί ότι αυτό έχει ξανασυμβεί. Ο Μάρκος τού είπε ότι την είχε πιάσει να πίνει και πρωί και ότι κάποια στιγμή την είχε βρει να κρατάει ένα μαχαίρι».

Παράλληλα, διευκρίνισε πως δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της διπλής δολοφονίας, ενώ σημείωσε ότι ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος δεν της είχε δώσει την εντύπωση ότι θα μπορούσε να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα.

«Η μητέρα του δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τα βράδια, πήγαινε στο δωμάτιό του»

Η μάρτυρας περιέγραψε την ημέρα πριν από το φονικό, λέγοντας ότι ο Ολύμπιος φαινόταν καταβεβλημένος: «Ο Ολύμπιος πήγε στην Ελλάδα στις 2 Ιουνίου. Όταν έφτασε μου έστειλε ένα βίντεο με τη μαμά του και τον μπαμπά του και μου είπε ότι η μητέρα του ήταν χαρούμενη. Μιλούσαμε κάθε μέρα. Μία μέρα πριν το φονικό ήταν στην παραλία και φαινόταν πολύ κουρασμένος. Μου είπε ότι η μητέρα του δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τα βράδια γιατί πήγαινε στο δωμάτιό του. Μου είπε ότι όλα αυτά θα τα ανέφερε στο γιατρό με τον οποίο είχαν ραντεβού. Ήταν πολύ ανήσυχος. Ήθελε να γυρίσει στο Βερολίνο γιατί ήταν αγχωμένος με τα χρήματα, τη δουλειά του και τη μητέρα του. Εκείνο το βράδυ μιλούσαμε με μηνύματα μέχρι 3:11. Το τελευταίο μήνυμα μου ήταν 3:22 αλλά δεν το διάβασε. Πριν από αυτό στις 3:09 μού είχε στείλει ένα βίντεο που είχε ξαπλώσει».

Στην κατάθεσή της περιέγραψε και την καθημερινότητα της οικογένειας, όπως της την είχε μεταφέρει ο σύντροφός της: «Μου είπε ότι η μητέρα του συνήθως κοιμόταν την ημέρα και ο μπαμπάς του έβλεπε τηλεόραση ή κοιμόταν. Γενικά βρισκόταν στο σπίτι όλη την ημέρα. Στη βραδινή ρουτίνα είπε ότι η μητέρα του ήθελε να παρακολουθούν μαζί ταινίες γύρω στις 11 με 12 το βράδυ. Μου ανέφερε ότι η συμπεριφορά της ήταν πιο γλυκιά και είχε μία παιδιάστικη συμπεριφορά. Την Κυριακή στις 8 Ιουνίου το βράδυ πήγε στην παραλία με τη μητέρα του και ήταν χαρούμενος γιατί είχε καταφέρει να τη βγάλει από το σπίτι. Αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι και παρακολουθούσαν ταινία».

Η σύντροφος του 26χρονου αναφέρθηκε και στις τελευταίες προσπάθειες που έγιναν προκειμένου η μητέρα του να λάβει ιατρική βοήθεια, αλλά και στο πώς αντιμετώπιζε την κατάσταση ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος έχει συλληφθεί για την υπόθεση: «Ποτέ δεν φώναζε ο Μάρκος, αλλά ακουγόταν πολύ κουρασμένος. Ο Μάρκος είπε στον Ολύμπιο ότι θα πάνε πίσω στο νοσοκομείο και όταν έφυγαν από το ραντεβού με τη γιατρό τού ανέφερε ότι βρήκε αλκοόλ μέσα στο αυτοκίνητο. Αφού βρήκε το αλκοόλ στο αυτοκίνητο επέστρεψαν πάλι στο νοσοκομείο και ο Μάρκος το είπε στη γιατρό και εκείνη τους πρότεινε να κάνει η Μαρία απεξάρτηση».

Η εξομολόγηση για τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειας

Την ίδια ώρα, μία φίλη του 26χρονου περιέγραψε και οικονομικά προβλήματα που, σύμφωνα με όσα είχε πει ο ίδιος, βάραιναν την οικογένεια.

«Μου είχε αναφέρει πως είχε καταλάβει ότι η μητέρα του πριν το πρόβλημα με την καρδιά έπινε λίγο παραπάνω, αλλά στην αρχή δεν είχε δώσει μεγάλη σημασία. Τη δικαιολογούσε γιατί ήταν κάπως πιεσμένη και με τα οικονομικά, αλλά και επειδή έπληττε με τη ζωή στον Λόγγο. Ήταν και μία φάση που είχαν προκύψει κάποια χρέη από τον παππού του, από τη μεριά του πατέρα του, και επειδή ο Ολύμπιος είχε υπογράψει κάτι χαρτιά όπως μου είχε πει, τα χρέη πέρασαν σε εκείνον. Όλα αυτά δημιουργούσαν στρες τη μητέρα του».

«Νομίζω ότι η μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η σύντροφος του 26χρονου αναφέρθηκε και στο τηλεφώνημα που είχε δεχτεί ο ίδιος, λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα, από τη Γερμανία.

«Στις 27 ή 28 Μαΐου ο Ολύμπιος έλαβε ένα τηλέφωνο από τη μητέρα του πολύ νωρίς το πρωί, γύρω στις 6:00. Είδα ότι ήταν η μητέρα του και τον ξύπνησα μήπως ήταν κάτι σημαντικό. Αυτός απάντησε και του μίλησε η μαμά του η οποία δεν φώναζε, ακουγόταν όμως στεναχωρημένη. Ο Ολύμπιος με κοίταξε μπερδεμένος και σοκαρισμένος. Τον ρώτησα γιατί ανησύχησα και αυτός με κοίταξε και μου είπε ‘’νομίζω ότι μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της’’. Η μαμά του συνέχισε να του μιλάει στο τηλέφωνο και ο Ολύμπιος τη ρώταγε ‘’μαμά που είναι Μάρκος θέλω να του μιλήσω’’. Όσο περίμενε τον Μάρκο να πάρει το τηλέφωνο μου είπε ότι η μητέρα του του είπε τα εξής: ‘’συγνώμη γιε μου σου είπα ψέματα. Εμείς οφείλουμε περισσότερα χρήματα απ’ όσα νομίζεις’’. Δεν είμαι σίγουρη για το ποσό που είπε. Του είπε ‘’συγγνώμη τα χρήματα που οφείλουμε δεν είναι 20.000, άλλα 50.000 €’’. Την επόμενη μέρα του το επανέλαβε με διαφορετικό ποσό. Συνέχισε λέγοντας ‘’συγγνώμη, είναι δικό μου το λάθος είναι όλα επάνω σου, είσαι έτοιμος να πας φυλακή;’’. Σε άλλο σημείο φέρεται να είπε ‘’αυτοί μου λένε να σκοτώσω τον Ολύμπιο’’, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιους αναφερόταν. Υποστήριξε επίσης ότι άγνωστοι πλησίαζαν για τον Ολύμπιο, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ολύμπιος ήταν σοκαρισμένος και ζητούσε εξηγήσεις από τον Μάρκο, λέγοντας επανειλημμένα ‘’τι συμβαίνει στη μαμά μου, γιατί λέει αυτά τα πράγματα;’’. Άκουσα τη φωνή του Μάρκου αγχωμένη και λυπημένη και του έλεγε συνέχεια “ναι Ολύμπιε, δεν ξέρω τι συμβαίνει”», ανέφερε χαρακτηριστικά η σύντροφος του 26χρονου.

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών

Οι έρευνες για το διπλό φονικό συνεχίζονται, ενώ ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης, που έχει συλληφθεί για την υπόθεση, αρνείται κάθε εμπλοκή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί γενετικά ίχνη ή αποτυπώματα του κατηγορούμενου στα πειστήρια που έχουν συλλεχθεί από το σπίτι.

Την ίδια ώρα, τα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν φαίνεται να στηρίζουν το σενάριο μητροκτονίας και αυτοχειρίας, καθώς τα τραύματα και τα σημάδια πάλης στο σώμα της 54χρονης οδήγησαν τους ειδικούς στο να αποκλείσουν αυτό το ενδεχόμενο.

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