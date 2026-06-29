Λευκάδα: Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά στο Νυδρί – Αποκολλήθηκε βράχος και έπεσε στο κεφάλι της

Σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στους καταρράκτες στο Νυδρί της Λευκάδας, όταν μια είχε 50χρονης Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια τραυματίστηκε από κομμάτι βράχου που έπεσε στο κεφάλι της.

Σύμφωνα με το ilefkada.gr, ο βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο κεφάλι της άτυχης γυναίκας, η οποία αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη ζωή της. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι υποβάλλεται σε χειρουργείο.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τη γυναίκα από το σημείο στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, την ώρα της αποκόλλησης του βράχου υπήρξαν και άλλοι επισκέπτες στο σημείο, οι οποίοι προσπάθησαν να καλύψουν το σώμα και το κεφάλι τους προκειμένου να προστατευθούν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικροτραυματισμοί.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Κατερίνη – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Ηλεία: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 4 εναέρια

Λιβαδειά: Απαντήσεις για τον θάνατο της κόρης του ζητά ο πατέρας της 35χρονης που πέθανε μετά τη γέννα – «Γιατροί είναι ή χασάπηδες;»











