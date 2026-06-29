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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
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