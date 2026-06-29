Γυναίκα γλίτωσε από πνιγμό στο Σαρακίνικο της Μήλου – Έδωσε μάχη με τα κύματα (Video)

Στιγμές αγωνίας έζησε γυναίκα στο Σαρακίνικο της Μήλου, όταν βούτηξε στη θάλασσα αλλά αδυνατούσε να επιστρέψει με ασφάλεια στη στεριά, εξαιτίας της ισχυρής θαλασσοταραχής που είχαν προκαλέσει οι δυνατοί άνεμοι.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της να προσεγγίσει τα βράχια και να βγει έξω, τα μεγάλα κύματα την παρέσυραν κάθε φορά πίσω στο νερό, δυσκολεύοντας την έξοδό της.

Τελικά, η περιπέτειά της είχε αίσιο τέλος, όπως σημειώνεται και στο σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok.

«Το να πηδάς από τα βράχια στο Σαρακίνικο δεν είναι αστείο», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.

Διαβάστε επίσης:

Λαγοκέφαλοι: 15χρονος έσπασε ρεκόρ – Έπιασε 158 από τα τοξικά ψάρια (Video)

Συνελήφθη Τούρκος για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια

Θεσσαλονίκη: Αποζημίωση 360.000 ευρώ στην οικογένεια του 15χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα από φίλο του με καραμπίνα











