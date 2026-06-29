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29.06.2026 15:21

Γυναίκα γλίτωσε από πνιγμό στο Σαρακίνικο της Μήλου – Έδωσε μάχη με τα κύματα (Video)

29.06.2026 15:21
milos

Στιγμές αγωνίας έζησε γυναίκα στο Σαρακίνικο της Μήλου, όταν βούτηξε στη θάλασσα αλλά αδυνατούσε να επιστρέψει με ασφάλεια στη στεριά, εξαιτίας της ισχυρής θαλασσοταραχής που είχαν προκαλέσει οι δυνατοί άνεμοι.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της να προσεγγίσει τα βράχια και να βγει έξω, τα μεγάλα κύματα την παρέσυραν κάθε φορά πίσω στο νερό, δυσκολεύοντας την έξοδό της.

Τελικά, η περιπέτειά της είχε αίσιο τέλος, όπως σημειώνεται και στο σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok.

@josh_blymier jumping cliffs at Sarakiniko Beach is no joke lol, she was okay #greece #milos #travel #cliffjump #moonbeach ♬ Saxophones getting louder – Sped Up – AntonioVivald

«Το να πηδάς από τα βράχια στο Σαρακίνικο δεν είναι αστείο», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.

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