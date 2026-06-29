Θεσσαλονίκη: Αποζημίωση 360.000 ευρώ στην οικογένεια του 15χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα από φίλο του με καραμπίνα

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή αγωγή οικογένειας 15χρονου που έχασε τη ζωή του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τον Απρίλιο του 2022. Η υπόθεση αφορούσε τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού από κυνηγετική καραμπίνα μέσα στο σπίτι ανήλικου φίλου του.

Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 360.000 ευρώ για ψυχική οδύνη, καθώς και δικαστικά έξοδα και τόκους, σε βάρος του τότε ανήλικου δράστη και των γονέων του.

Το Δικαστήριο, κατά πληροφορίες, έκρινε ότι οι γονείς του δράστη υπέχουν αστική ευθύνη λόγω πλημμελούς εποπτείας και ανεπαρκούς φύλαξης του όπλου, ενώ συνεκτίμησε και τη συμπεριφορά του ανήλικου μετά το περιστατικό, καθώς και προηγούμενη συμπεριφορά του.

Η παραπάνω εξέλιξη έγινε γνωστή με ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο συνεργατών του Αλέξη Κούγια που χειρίστηκε την υπόθεση εκπροσωπώντας την οικογένεια του 15χρονου.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το δικαστήριο δέχθηκε πως, αμέσως μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό, ο ανήλικος τότε δράστης επιχείρησε να συγκαλύψει την πράξη του, αποδίδοντας αρχικά τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου σε δήθεν ατύχημα, αποκρύπτοντας την πραγματική αιτία του θανάτου και προβαίνοντας σε αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος με τη μετακίνηση της κυνηγετικής καραμπίνας και του χρησιμοποιηθέντος κάλυκα, ενώ ομολόγησε την πράξη του μόνο όταν πλέον είχαν συγκεντρωθεί σε βάρος του αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, «το δικαστήριο συνεκτίμησε ότι ο ανήλικος είχε ήδη επιδείξει στο παρελθόν επανειλημμένη απείθαρχη συμπεριφορά, χωρίς οι γονείς του να λάβουν τα αναγκαία μέτρα εποπτείας, καθοδήγησης και ασφαλούς φύλαξης των όπλων, γεγονός που ενίσχυσε την κρίση περί πλημμελούς εποπτείας και αστικής ευθύνης τους. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει ότι η ευθύνη των γονέων δεν εξαντλείται μόνο στο ποινικό επίπεδο, αλλά μπορεί να θεμελιώσει και πλήρη αστική ευθύνη για την αποκατάσταση της ζημίας που προκαλείται από τις πράξεις των ανήλικων τέκνων τους, όταν αυτές αποτελούν συνέπεια πλημμελούς εποπτείας και έλλειψης των αναγκαίων μέτρων πρόληψης. Τίποτε δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των γονέων ούτε να αναπληρώσει την απώλεια ενός παιδιού. Η απόφαση αυτή, όμως, αποτελεί μία ουσιαστική ηθική δικαίωση για την οικογένεια του αδικοχαμένου ανηλίκου, καθώς αναγνωρίζει ότι η τραγωδία αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη, αλλά αποτέλεσμα σοβαρών παραλείψεων και αποδίδει τις ευθύνες σε όλους όσοι κρίθηκαν υπεύθυνοι», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε ό,τι αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ο νεαρός είχε τιμωρηθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων.

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