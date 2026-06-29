Λήμνος: Πεντάχρονος σε στρώμα θαλάσσης παρασύρθηκε από τον αέρα, τον έσωσε το Λιμενικό – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές στη Λήμνο, όταν ένα παιδί που επέβαινε σε φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως, δυτικά του νησιού.

Μετά την ενημέρωση του Λιμεναρχείου Μύρινας, ενεργοποιήθηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, τρία ερασιτεχνικά σκάφη, καθώς και περιπολικό όχημα του ΛΣ από ξηράς, ενώ σε ένα από τα σκάφη επέβαινε και στέλεχος της λιμενικής Αρχής.

Ο πεντάχρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.

Από το Λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί κηδεμόνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

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