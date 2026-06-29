search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 15:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 13:52

Λήμνος: Πεντάχρονος σε στρώμα θαλάσσης παρασύρθηκε από τον αέρα, τον έσωσε το Λιμενικό – Συνελήφθησαν οι γονείς του

29.06.2026 13:52
PAIDI_STROMATHALASSIS
αρχείου Pixabay

Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές στη Λήμνο, όταν ένα παιδί που επέβαινε σε φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως, δυτικά του νησιού.

Μετά την ενημέρωση του Λιμεναρχείου Μύρινας, ενεργοποιήθηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, τρία ερασιτεχνικά σκάφη, καθώς και περιπολικό όχημα του ΛΣ από ξηράς, ενώ σε ένα από τα σκάφη επέβαινε και στέλεχος της λιμενικής Αρχής.

Ο πεντάχρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.

Από το Λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί κηδεμόνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Καλλιθέα: Πήρε εξιτήριο η 75χρονη που έκανε… άλμα στο κενό – «Να είναι καλά τα παιδιά» (Video)

Ηράκλειο: Παιδί 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό και «κόλλησε» στον φάρυγγα

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Η μητέρα του τον χτυπούσε, με απειλούσε ότι θα με κατηγορήσει για βιασμό, αν το πω», είπε στην απολογία ο 44χρονος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran_usa
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Συνάντηση στη Ντόχα ανακοινώνει ο Τραμπ, διαψεύδει η Τεχεράνη

giannoulis tsipras – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το στρίβει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα: Αιχμές Γιαννούλη για την άρνηση της ΕΛΑΣ στις συνεργασίες – Μονόδρομος η κάθοδος

cnn_1507_1920-1080_new
MEDIA

CNN: Διαβλέπουν εποχή Μπάρι Γουάις στο ειδησεογραφικό δίκτυο λόγω συγχώνευσης Paramount-Warner – Κλίμα ανομολόγητης αγωνίας

katrinis_0205_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μιχάλης Κατρίνης: «Η Ελλάδα ακριβότερη χώρα στην ευρωζώνη» 

milos
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα γλίτωσε από πνιγμό στο Σαρακίνικο της Μήλου – Έδωσε μάχη με τα κύματα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Μου είχε υπεξαιρέσει πάνω από 350.000 ευρώ - Τον έφτυσα μέσα στο δικαστήριο» (Video)

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 15:51
iran_usa
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Συνάντηση στη Ντόχα ανακοινώνει ο Τραμπ, διαψεύδει η Τεχεράνη

giannoulis tsipras – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το στρίβει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα: Αιχμές Γιαννούλη για την άρνηση της ΕΛΑΣ στις συνεργασίες – Μονόδρομος η κάθοδος

cnn_1507_1920-1080_new
MEDIA

CNN: Διαβλέπουν εποχή Μπάρι Γουάις στο ειδησεογραφικό δίκτυο λόγω συγχώνευσης Paramount-Warner – Κλίμα ανομολόγητης αγωνίας

1 / 3