Ηράκλειο: Παιδί 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό και «κόλλησε» στον φάρυγγα

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, με ένα παιδί μόλις έντεκα μηνών να καταπίνει ελατήριο από στυλό.

Σύμφωνα με το patris.gr, οι γονείς έντρομοι μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο Βενιζέλειο που εφημέρευε ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Με επιτυχία το χειρουργείο

Το παιδί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ με τους γιατρούς της ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής να βρίσκονται στις θέσεις τους σε ημέρα μη εφημερίας.

Αμέσως εισήχθη στο χειρουργείο με τους γιατρούς να αφαιρούν με επιτυχία το αντικείμενο από τον φάρυγγα του παιδιού.

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