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29.06.2026 11:20

Ηγουμενίτσα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ – Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά

29.06.2026 11:20
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλιά Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας–Ιωαννίνων, με δύο αυτοκίνητα να συγκρούονται.

Σύμφωνα με το thespro, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με το ένα από τα δύο ΙΧ να βρίσκεται στη συνέχεια εκτός οδοστρώματος και το άλλο να καταλήγει σε σταθμευμένο όχημα.

Ο ένας εκ των δύο οδηγών φέρει σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ηγουμενίτσας, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

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