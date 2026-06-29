Αποστολή της ΕΠΟΜΕΑ Θεσσαλονίκης στη Βενεζουέλα: Δώδεκα Έλληνες διασώστες, σκύλοι και drones αναχωρούν για το Καράκας, τι είπε στο topontiki.gr ο επικεφαλής της ομάδας

Μια δύσκολη και απαιτητική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας ξεκινά η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Θεσσαλονίκης (ΕΠΟΜΕΑ), καθώς αύριο αναχωρεί για τη Βενεζουέλα προκειμένου να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, στο πλευρό διασωστικών δυνάμεων από άλλες χώρες που ήδη βρίσκονται στη χώρα για να συνδράμουν στη βοήθεια για τις καταστροφές από τον σεισμό.

Η ελληνική αποστολή αποτελείται από 12 εξειδικευμένους διασώστες, εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας, drones με θερμικές κάμερες και όλο τον απαραίτητο ατομικό και επιχειρησιακό εξοπλισμό που απαιτείται για αποστολές σε περιοχές έκτακτης ανάγκης.

Όπως δήλωσε στο topontiki.gr ο επικεφαλής της ΕΠΟΜΕΑ Θεσσαλονίκης, Μιλτιάδης Μπενάκης, το ταξίδι προς το Καράκας θα πραγματοποιηθεί σε διαδοχικά στάδια. «Η ελληνική ομάδα θα αναχωρήσει αρχικά από την Αθήνα με προορισμό το Λονδίνο, όπου θα συναντηθούμε με τη σερβική διασωστική ομάδα. Στη συνέχεια οι δύο αποστολές θα ταξιδέψουν μαζί αεροπορικώς προς την Μπογκοτά της Κολομβίας. Από την πρωτεύουσα της Κολομβίας η μετάβαση θα συνεχιστεί οδικώς προς το Καράκας της Βενεζουέλας, σε μια διαδρομή περίπου δύο ωρών».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Μπενάκης, «μόλις φτάσουμε Μπογκοτά έχουμε συνεννοηθεί με έναν κληρικό ο οποίος είναι από τον Ερυθρό Σταυρό και θα μας συνοδεύσει οδικώς μέχρι το Καράκας». Ο κληρικός αυτός θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν τις άδειες μετακίνησης, τις γραφειοκρατικές διευθετήσεις, καθώς και τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για τους σκύλους έρευνας, ώστε η αποστολή να μπορέσει να κινηθεί χωρίς καθυστερήσεις.

Με την άφιξή της στο Καράκας, η ελληνική ομάδα θα ενσωματωθεί στην τουρκική διασωστική δύναμη συμμετέχοντας στον κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό που θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τον κ. Μπενάκη, οι διασώστες θα επιχειρήσουν στα σημεία που θα τους υποδειχθούν, με βασικό στόχο τον εντοπισμό ανθρώπων.

Στις επιχειρήσεις θα αξιοποιηθούν σύγχρονα μέσα έρευνας, μεταξύ των οποίων drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, αλλά και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, οι οποίοι αποτελούν βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό πιθανών επιζώντων σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Τα μέλη της αποστολής διαθέτουν επαγγελματική εκπαίδευση και πολυετή εξειδίκευση στις διασώσεις, γεγονός που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται σε σύνθετες και υψηλού κινδύνου επιχειρήσεις.

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