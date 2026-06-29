search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 11:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 10:15

Η συγκλονιστική μαρτυρία του ντελιβερά που έσωσε την 75χρονη στην Καλλιθέα – «Πέσε γιαγιά!»

29.06.2026 10:15
kallithea new

Δραματικές στιγμές σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην Καλλιθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στη διασταύρωση των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν δύο άτομα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο: ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μια 75χρονη γυναίκα με αναπνευστικά προβλήματα, η οποία ήταν και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Η κρίσιμη παρέμβαση του ντελιβερά

Η ηλικιωμένη, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από τον πρώτο όροφο.

Πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ καθοριστική φαίνεται πως ήταν η παρέμβαση ενός διανομέα, του Μουσταφά, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή.

Ο ίδιος, βλέποντας τους καπνούς και ακούγοντας τις εκκλήσεις της, την προέτρεψε να πηδήξει και κατάφερε να την πιάσει.

Μιλώντας στην τηλεόραση ο ντελιβεράς που έπιασε και έσωσε την ηλικιωμένη μαζί με άλλους πολίτες είπε:

«Ερχόμουν με τη μηχανή στην οδό Αγίων Πάντων όταν άκουσα κάποιον να φωνάζει “βοήθεια”.

Ο καπνός είχε εξαπλωθεί πολύ και γυρνώντας είδα μία γυναίκα στο μπαλκόνι να φωνάζει “καίγομαι”. 

Άφησα αμέσως τη μηχανή στην άκρη.

Εκεί βρισκόταν και ένας αστυνομικός και προσπαθήσαμε να βρούμε από πού ήταν η είσοδος, ώστε να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε.

Φώναζε για βοήθεια, το σπίτι καιγότανε. Ήταν και ένα παιδί δίπλα μου που φώναζε “γιαγιά πήδα”, παρατάω το μηχανάκι, έβλεπα τη φωτιά ακριβώς από πάνω της, θα καιγόταν.

Όλοι άνθρωποι είμαστε και της φωνάζω “γιαγιά πήδα, θα σε πιάσω”, μου λέει “σίγουρα; σίγουρα;”, “πήδα της λέω” και πήδηξε. Την πιάσαμε εγώ και τα παιδιά δίπλα μου και πέσαμε όλοι κάτω, χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά όλα καλά, σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή».

Η 75χρονη έκλαιγε και ούρλιαζε, ενώ ρωτούσε τον διανομέα «θα με πιάσεις;», «της έλεγα “μην αγχώνεσαι γιαγιά, πίστεψέ με, πήδα” και πήδηξε. Είναι μεγάλο ύψος άλλα όλα καλά, σώσαμε μια ζωή».

«Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πυροσβέστες της Καλλιθέας που ήρθαν στο σημείο. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Στο νοσοκομειο

Η ηλικιωμένη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ λίγα λεπτά αφότου έχει πηδήξει από το μπαλκόνι ύψους 5 μέτρων και σώθηκε από πολίτες. 

Η 75χρονη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο, ενώ ο 80χρονος τραυματίστηκε στο πόδι. 

Επιπλέον, δύο πυροσβέστες φέρουν εγκαύματα και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφηκαν όταν έφτασε ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς κρατώντας το σκυλί της οικογένειας.

Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν, ενώ ενημερώθηκε ότι οι γονείς του είχαν ήδη διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης

Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση στην Κορινθία – Προκάλεσε την φωτιά με γυμνή φλόγα 

Χιόνια στην Αττική Οδό: Ποινές φυλάκισης για τρία στελέχη των «Αττικών Διαδρομών»

Θεσσαλονίκη: Τσακώθηκαν για την κοκαΐνη και έβγαλε μαχαίρι – Κλωτσιές σε αστυνομικούς από 30χρονο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis_androulakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης – Με Γερουλάνο ή Διαμαντοπούλου θα ήταν αλλιώς τα πράγματα

athina-oikonomakoy-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Πρώτες δηλώσεις μετά τους όρκους αγάπης με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι ευτυχισμένη» (Video)

messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μέσι τον… νου σου – Γκανέζος «μάγος» προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής από το Πράσινο Ακρωτήρι (video)

igoumenitsa-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ – Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά

zoi_konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου: Στο Μάτι ο Τσίπρας έδειξε ότι είναι βαρύτατα ανήθικος και αδίστακτος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

karystianoy kasselakis tzakri tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Το «χαρτί» των παροχών και η δεξαμενή ΠΑΣΟΚ, η πτώση της Καρυστιανού και ο Σαμαράς, το διαζύγιο Κασσελάκη – Τζάκρη και οι διορθώσεις της ΕΛΑΣ  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 11:40
adonis_androulakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης – Με Γερουλάνο ή Διαμαντοπούλου θα ήταν αλλιώς τα πράγματα

athina-oikonomakoy-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Πρώτες δηλώσεις μετά τους όρκους αγάπης με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι ευτυχισμένη» (Video)

messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μέσι τον… νου σου – Γκανέζος «μάγος» προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής από το Πράσινο Ακρωτήρι (video)

1 / 3