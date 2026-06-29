Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση στην Κορινθία – Προκάλεσε τη φωτιά με γυμνή φλόγα 

Μία 57χρονη γυναίκα συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση, για την φωτιά που ξέσπασε χθες, Κυριακή 28 Ιουνίου, στη Κορινθία.

Οι υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από έρευνες για τα αίτια του περιστατικό, κατέληξαν στην εν λόγω γυναίκα η οποία φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά σε ξηρά χόρτα.

Η 57χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Πρόκειται για το 9ο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Από τις συνολικά 134 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28 Ιουνίου 2026 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, οι 9 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, ποσοστό 6,72%, ενώ οι υπόλοιπες 125 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ποσοστό 93,28%.

Να τονιστεί πως χθες συνελήφθη και ένας 76χρονος για άλλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στην Κορινθία.

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