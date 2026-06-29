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29.06.2026 09:20

Αναζητείται αστυνομικός στην Ηλεία – Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή βία

29.06.2026 09:20
astynomikos

Ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τριών μηνών χωρίς αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας σε εν ενεργεία αστυνομικό που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για σειρά αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της συζύγου και του ανήλικου παιδιού τους.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα patrisnews.com, η υπόθεση είχε φτάσει στη Δικαιοσύνη το 2022, μετά την καταγγελία της συζύγου του, η οποία είναι επίσης αστυνομικός. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, υπήρξαν επανειλημμένα περιστατικά σωματικής, λεκτικής και ψυχολογικής βίας κατά τη διάρκεια του γάμου τους, αλλά και μετά τη διάστασή τους.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για εξύβριση κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, η οποία τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση, ενώπιον ανηλίκου και σε βάρος προσώπου ανίκανου να αντισταθεί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η παθούσα κατήγγειλε ότι είχε δεχθεί ξυλοδαρμούς ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, ενώ υποστήριξε πως θύμα βίαιης συμπεριφοράς είχε πέσει και ο ανήλικος γιος τους.

Όπως ανέφερε, οι απειλές, οι εξυβρίσεις και οι επιθέσεις ήταν συχνές, ενώ για ορισμένα περιστατικά χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Μέρος των καταγγελλόμενων περιστατικών επιβεβαιώθηκε στο δικαστήριο από συγγενικά της πρόσωπα που κατέθεσαν ως μάρτυρες.

Το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να είναι άμεσα εκτελεστή, χωρίς να χορηγηθεί αναστολή.

Ωστόσο, ο καταδικασθείς δεν παρέστη στη δίκη ούτε παρουσιάστηκε στις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα να αναζητείται ως φυγόποινος.

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