Ηράκλειο: Στην τελική ευθεία η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου – Απολογείται ο 44χρονος

Με την απολογία του 44χρονου Χριστόδουλου αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στο ΜΟΔ Ηρακλείου η διαδικασία της δίκης για την πολύκροτη υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου, του παιδιού που συγκλόνισε τη χώρα με τον ακραία κακοποιητικό θάνατο του και τα όσα μαρτυρικά φέρεται να βίωνε στο σπίτι των Καμινίων όπου είχαν εγκατασταθεί με τη μητέρα του περίπου τρεις μήνες πριν τον θάνατο του.

Στην πολυσέλιδη ιατροδικαστική έκθεση καταγράφονται στο κορμάκι του παιδιού 32 τραύματα-χτυπήματα-καψίματα διαφορετικών χρονολογιών.

Όπως αναφέρει το cretalive, o 44χρονος επρόκειτο να απολογηθεί την Παρασκευή, όμως δεν εμφανίστηκε καν στο δικαστήριο λόγω ασθενείας, όπως αναφέρθηκε, και έτσι η διαδικασία των απολογιών προχώρησε μόνο για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, την Ελευθερία (Ρέα), και τον βιολογικό του πατέρα, ο οποίος κάθεται στο εδώλιο καθώς του αποδίδεται περιστατικό κακοποίησης πριν ακόμα το παιδάκι έρθει στην Κρήτη με τη μητέρα του για να ζήσουν με τον 44χρονο Χριστόδουλο (Χρήστο).

Της απολογίας του 44χρονου θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση με τη δίκη πλέον να εισέρχεται στην τελική φάση για την έκδοση της αποφάσης μετά τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.

Τι ισχυρίστηκε η μητέρα

Στην απολογία της η 27χρονη Ελευθερία υποστήριξε ότι “ήταν καλή μητέρα” και “ουδέποτε χτύπησε το παιδί της, το οποίο λάτρευε”. Η πρόεδρος την κάλεσε να παραδεχθεί εάν είχε χτυπήσει ποτέ τον Άγγελο επειδή ήταν ζωηρό παιδάκι, εκείνη όμως επέμεινε ότι ποτέ δεν είχε απλώσει χέρι πάνω του. Η 27χρονη απέδωσε την κακοποίηση αποκλειστικά στον τότε σύντροφό της, υποστηρίζοντας, όμως, ότι είδε μόνο δύο φορές τον 44χρονο να χτυπά τον μικρό Άγγελο. Για το πρώτο περιστατικό ανέφερε ότι τον είδε να τον χτυπά με το ξύλο της κούνιας στα γόνατα και στους αγκώνες, λέγοντάς του: «Τι κάνεις εκεί; Γιατί το χτυπάς;», ενώ όταν του πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο εκείνος απάντησε: «Δεν πάμε πουθενά, μη βρούμε μπελά». Για το δεύτερο περιστατικό περιέγραψε ότι βρήκε το παιδί τραυματισμένο στο πόδι, είχε πληγή, λέγοντας πως και τότε ζήτησε να πάνε στο νοσοκομείο, αλλά ο 44χρονος αρνήθηκε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο 44χρονος την απομόνωνε και την απειλούσε. «Δεν με άφηνε να μιλήσω με τη μητέρα μου», ενώ της έλεγε: «Αν μιλήσεις με τη μητέρα σου θα μείνεις στα σκουπίδια». Υποστήριξε ακόμη ότι της είχε πει τη φράση: «Μη φοβάσαι… Αν πάθει κάτι το παιδί σου, θα κάνουμε άλλο».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου επέμεινε στις αντιφάσεις της απολογίας της, επικαλούμενη τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. «Και τα 35 χτυπήματα που αναφέρει ο ιατροδικαστής δεν τα είδατε; Γιατί δεν τον πήγατε σε ένα νοσοκομείο;», τη ρώτησε, με την 27χρονη να απαντά: «Πού να πάω; Δεν με πήγαινε, δεν ήξερα κανέναν, δεν είχα λεφτά». Αργότερα η πρόεδρος επανήλθε: «Αφού λέτε ότι τον είδατε δύο φορές να τον χτυπάει, τα υπόλοιπα από τα 35 χτυπήματα πώς έγιναν στο παιδί;», με την κατηγορούμενη να επιμένει: «Δεν ξέρω».

Για τη μοιραία ημέρα είπε ότι ο 44χρονος την έστειλε να αγοράσει καφέ και όταν επέστρεψε τον άκουσε να φωνάζει «Άγγελε, Άγγελε». Όπως περιέγραψε, «είδα το παιδί μου στον καναπέ με γυρισμένα τα μάτια. Φαινόταν μόνο το άσπρο», ενώ όταν το έπιασε, εκείνο πρόλαβε να ψελλίσει «μαμά, μαμά, μαμά». Σύμφωνα με την ίδια, ο 44χρονος της είπε ότι ο μικρός «ζαλίστηκε, έχασε την ισορροπία του και χτύπησε στο τραπεζάκι».

Στο τέλος της απολογίας της, απαντώντας στο ερώτημα της προέδρου αν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι διαφορετικό, είπε: «Ναι, θα μπορούσα να το είχα σώσει. Να τον είχα πάρει και να είχα φύγει. Και μετανιώνω τόσο που δεν το έκανα. Ζητάω χίλια συγγνώμη που δεν φύγαμε…». Ήταν η μοναδική στιγμή που λύγισε συναισθηματικά, ενώ ολοκληρώνοντας την απολογία της δήλωσε: «Νιώθω ότι ο Άγγελος είναι εδώ… Νιώθω ότι θα βγω έξω και θα τον δω ζωντανό. Δεν τον χτύπησα ποτέ μου».

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