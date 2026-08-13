Η Porsche παύει να προσμετράται στο σύνολο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του ομίλου VW και συνεργάζεται με την κινεζική Xpeng

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Η Porsche θα μοιραστεί τις εκπομπές ρύπων της για το 2026-27 με την Xpeng, την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία που έχει στενή σχέση με τη μητρική εταιρεία του κατασκευαστή σπορ αυτοκινήτων, τον όμιλο Volkswagen, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τον όμιλο VW να αποφύγει τα πρόστιμα για τις εκπομπές ρύπων, καθώς η Porsche επικεντρώνεται εκ νέου στα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από τη μείωση των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων, αναφέρει το Automotive News Europe.

Σύμφωνα με επίσημη κατάθεση στην ΕΕ με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2026, η Porsche αποχώρησε από το σύνολο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του ομίλου Volkswagen, γεγονός που επέτρεψε τον υπολογισμό του μέσου όρου των υψηλότερων μέσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων της σε όλες τις μάρκες του ομίλου Volkswagen, προκειμένου να επιτευχθούν οι κανονιστικοί στόχοι εκπομπών στόλου της ΕΕ.

Η γερμανική εταιρεία σπορ αυτοκινήτων θα σχηματίσει τώρα μια ανοιχτή κοινοπραξία με την XPeng κατά τη διάρκεια του 2026 και του 2027.

Ο Όμιλος Volkswagen, ο οποίος κατέχει μερίδιο 5% στην κινεζική εταιρεία XPeng -η οποία αυτή τη στιγμή επεκτείνει την παρουσία της στην αγορά σε όλη την Ευρώπη με λίγο λιγότερες από 20.000 μονάδες να έχουν παραδοθεί σε όλη τη Δυτική Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Schmidt Automotive Research, και αναμένεται να ξεπεράσει την Polestar ως ο κορυφαίος κινέζος κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) στην περιοχή αργότερα, καθώς οι παραδόσεις του μοντέλου L03 αναμένεται να πλησιάσουν τις 50.000 περιφερειακές παραδόσεις φέτος- θα επωφεληθεί από μια έκτακτη πίστωση από τις κανονιστικές αρχές, η οποία υπόκειται στη συμφωνία.

Ο Όμιλος Volkswagen δεν κατάφερε να επιτύχει τον μέσο όρο εκπομπών CO2 του στόλου οχημάτων της ΕΕ στα 93,6 γραμ./χλμ. σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2025, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 100 γραμ./χλμ. σύμφωνα με την εταιρεία, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένα επίπεδο υπερβολικής συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια του 2026 και του 2027 για να επιστρέψει σε μια ρεαλιστική πορεία επίτευξης του τριετούς μέσου όρου που εισήχθη κατά τη διάρκεια του 2025.

Θα το κάνουν τώρα αυτό χωρίς την Porsche, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μειονέκτημα καθώς αναστρέφει τη στρατηγική της, επιδιώκοντας υψηλότερο ποσοστό ICE στις πωλήσεις της, καθώς οι όγκοι των μοντέλων BEV της βλέπουν δυσκολίες το 2026, μειωμένοι κατά 30% σε ετήσια βάση σε όλη τη Δυτική Ευρώπη σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία της Schmidt Automotive Research, αποτελώντας το 30% των νέων όγκων της στην περιοχή φέτος, από σχεδόν 40% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η επιβάρυνση στα οικονομικά αποτελέσματα της Porsche για το 2026 και το 2027 θα εξαρτηθεί από την επιτυχία της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, η επιστροφή μιας έκδοσης Macan ICE, η οποία δεν ήταν διαθέσιμη τα τελευταία δύο χρόνια, ενδέχεται να βοηθήσει στη βελτίωση της πορείας της στο μέλλον.

Ο Όμιλος Volkswagen, χωρίς την Porsche, έχει πλέον καλύτερες πιθανότητες να συμμορφωθεί με τους κανονιστικούς στόχους της ΕΕ σε σχέση με τον τριετή μέσο όρο, δεδομένου του οδικού χάρτη για τον ρυθμό αύξησης των προϊόντων BEV, βοηθώντας τον να αποφύγει πρόστιμα μη συμμόρφωσης ή κόστος κανονιστικής συγκέντρωσης στο τέλος του 2027.

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