Δίκη για τον θάνατο του Άγγελου: «Έχει δείκτη νοημοσύνης 63, αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα διαφορετικά», κατέθεσε ψυχολόγος που εξέτασε τη μητέρα

Στην τελική φάση μπαίνει η δίκη στο ΜΟΔ Ηρακλείου για τον θάνατο του μικρού Άγγελου.

Η ακροαματική διαδικασία διακόπηκε για την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 οπότε και θα απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι, η 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφος της.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης της 27χρονης να καταθέσει ψυχολόγος που την εξέτασε. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου με την κατάθεση του Καθηγητή Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ Αθανάσιου Δουζένη. Θα ακολουθήσουν οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων.

Την Τετάρτη (24/6) , η δίκη συνεχίστηκε με την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης για τη νεαρή μητέρα του 3χρονου αγοριού. Από τη σημερινή συνεδρίαση απουσίαζε ο 44χρονος συγκατηγορούμενος της. Η διακοπή για τις 26 Ιουνίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς μια δικαστής είχε την άποψη ότι έπρεπε να προχωρήσει η δίκη με την απολογία της πρώτης κατηγορουμένης.

Μάρτυρες υπεράσπισης για τη νεαρή μητέρα

Στο ΜΟΔ Ηρακλείου κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης για τη μητέρα του 3χρονου αγοριού, ψυχολόγος η οποία είχε εξετάσει την 27χρονη στη διάρκεια μιας συνεδρίας 2,5 ωρών και στο πλαίσιο ψυχομετρικής διαδικασίας. Η ίδια ψυχολόγος υπέβαλε την κατηγορούμενη σε τεστ νοητικής επάρκειας, και όπως είχε ήδη γράψει το Cretalive, είχε αποδειχθεί ότι ο δείκτης νοημοσύνης της ήταν πολύ χαμηλός, στο 63.

Ένα άτομο με αυτό το δυναμικό νοητικό επίπεδο, δυσκολεύεται συνήθως, ανέφερε η μάρτυρας, να κατανοήσει σύνθετες λεκτικές έννοιες, να αντιληφθεί έναν κίνδυνο, να οργανώσει και να επιλύσει καταστάσεις. Η μάρτυρας ερωτήθηκε αν η κατηγορούμενη αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Η ψυχολόγος απάντησε πως το ερώτημα είναι «πώς αντιλαμβάνεται η 27χρονη την πραγματικότητα».

Ακόμη, ερωτήθηκε αν τα άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης μπορούν να αναπτύξουν κακοποιητική συμπεριφορά και απάντηση ήταν πως «όλοι μπορούν».

Η αόρατη αναπηρία

«Ήρθα να μιλήσω για την αόρατη αναπηρία της Ρέας» ανέφερε στη δική της κατάθεση, η δεύτερη μάρτυρας που είχε υπάρξει καθηγήτρια της 27χρονης κατηγορουμένης. Όπως ανέφερε υφίστατο bullying ακόμα και σε τμήμα ένταξης και εξήγησε πως το πρόβλημά της ήταν ότι δεν μπορούσε να αλληλεπιδράσει με τα άλλα παιδάκια. Όπως είπε ακόμη η εκπαιδευτικός, όταν τύχαινε να γίνει παρατήρηση σε κάποιο άλλο παιδί, η κατηγορούμενη «πάγωνε», γέμιζαν με δάκρυα τα μάτια της, και ήθελε να εξαφανιστεί. Όσον αφορά στον σχολικό εκφοβισμό που δεχόταν, δεν αντιδρούσε ποτέ και δεν ήταν επιθετική. Ακόμη η εκπαιδευτικός ανέφερε «υπάρχουν παιδιά που έχουν σοβαρές αναπηρίες και δεν τα βλέπει η κοινωνία. Καλό είναι να σκύψουμε πάνω απ´ αυτά».

«Υπερασπιστικό εφεύρημα», λέει ο συνήγορος του 44χρονου

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορούμενου ανέφερε ότι αμφισβητεί τα όσα περιγράφονται για την νοητική κατάσταση της Ρέας, υποστηρίζοντας ότι τα θεωρεί «εφεύρημα» μετά το τραγικό συμβάν για λόγους υπερασπιστικούς.

Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα ώστε να προσκομιστεί από τη γραμματεία των φυλακών Κορυδαλλού ο πειθαρχικός φάκελος της 27χρονης μητέρας του Άγγελου. Η εισαγγελέας της έδρας αρχικά επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος, ωστόσο, εν τέλει απορρίφθηκε, σύμφωνα με το cretalive.

«Ποτέ δεν χτυπούσε το παιδί»

Στη συνέχεια, κατέθεσε μια φίλη της οικογένειας της κατηγορούμενης. ‘Οπως ανέφερε η μάρτυρας είχε δεθεί με τη μητέρα της 27χρονης επειδή και οι δύο είχαν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σημείωσε, πως από το 2023 είχε ζήσει από κοντά τη Ρέα με τον μικρό Άγγελο. «Ποτέ δεν χτυπούσε το παιδί, το έβαζε όμως τιμωρία και μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν πολύ σωστή. Έζησα τον Αγγελακο που πήγαινε στο σχολείο… Έβαζε τα παπουτσάκια του, την μπλουζίτσα του… Δεν θα ερχόμουν εδώ αν δεν είχα ζήσει τη Ρέα και έβλεπα πως φρόντιζε και αγαπούσε το παιδί της» ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας.

Η πρόεδρος απευθυνόμενη στη μάρτυρα ρώτησε γιατί η μητέρα δεν πήρε το παιδί να φύγει αν υποθέσουμε ότι δεν το χτύπησε εκείνη;

Η μάρτυρας τότε ανέφερε πως η Ρέα ενεργούσε πάντα με καθοδήγηση και αυτή την καθοδήγηση της την έδινε η μητέρα της. Όταν ήρθε στην Κρήτη, όπως είπε, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και η μητέρα της δεν ήξερε που έμενε ακριβώς. «Ξέρω από τη μητέρα της» είπε ακόμη ότι «η Ρέα είχε ζητήσει βοήθεια οικονομική για να φύγει αλλά δεν τη βοήθησε εκείνος. Τον είχε πάρει τηλέφωνο από το κινητό του 44χρονου».

Μια στιγμή που συγκλόνισε…

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μάρτυρας ανέφερε στη ροή του λόγου: «Ο Αγγελάκος, ζωή να’χει, ένα παιδί με πολλή ενέργεια…». Τότε με μια φωνή σχολίασαν από έδρας: «Δεν έχει όμως… Δεν ζει!»

Φρόντιζε το μωρό όλη τη μέρα

Τέταρτη κατά σειρά κατέθεσε γειτόνισσα του πατέρα της κατηγορουμένης από την περιοχή του Ωρωπού. Η μάρτυρας διευκρίνισε ότι είχαν φιλικές σχέσεις με την οικογένεια και ότι είχε ζήσει από κοντά τη Ρέα όταν ο μικρός Άγγελος ήταν βρέφος. «Φρόντιζε το μωρό 24 ώρες το 24ωρο, του έκανε μπανάκι πρωί-βράδυ, το πήγαινε βόλτες… του είχε παιχνίδια.. Όλα αυτά τα έκανε με την καθοδήγηση της μητέρας της… Και ο πατέρας της, ο παππούς του Άγγελου, όταν επέστρεφε από την εργασία του βοηθούσε» μολονότι οι γονείς της Ρέας είχαν χωρίσει, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μάρτυρας σημείωσε ότι το παιδί δεν ήταν ποτέ χτυπημένο και ανέφερε ότι της έκανε «τρομερή εντύπωση» όταν άκουσε πως η Ρέα κατηγορείται για τον θάνατο του παιδιού. «Το αποκλείω… Ο Άγγελος άταν μια χαρά πάντα. Άλλο η ανωριμότητα κι άλλο αυτό το πράγμα», είπε πιο συγκεκριμένα.

«Όταν ένιωθε άβολα η Ρέα κρατούσε αμυντική στάση»

Πολιτικός μηχανικός που είχε γνωρίσει την κατηγορούμενη και τη μητέρα της ως μέλη του ίδιου συνεργείου καθαρισμού στην Αμερικανική Πρεσβεία όπου και εργαζόταν όλοι, ήταν ο 5ος μάρτυρας που κατέθεσε. Ο ίδιος περίεγραψε την 27χρονη ως «ένα γλυκό παιδί που κρατούσε αμυντική στάση όταν ένιωθε άβολα σε κάποια συζήτηση».

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