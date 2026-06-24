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24.06.2026 13:45

Ρόδος: Τουρίστας βγήκε στον δρόμο γυμνός και ανέβηκε σε ασθενοφόρο (Video)

24.06.2026 13:45
rodos-gymnos-touristas

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Φαληράκι της Ρόδου το πρωί της Τετάρτης, 24 Ιουνίου, με «πρωταγωνιστή» έναν τουρίστα.

Ο τουρίστας βγήκε γυμνός στον δρόμο, ανέβηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αφού ξάπλωσε στην οροφή του, πήδηξε στη συνέχεια στην άσφαλτο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του και των γύρω του, καθώς στο σημείο κινούνταν κανονικά αυτοκίνητα.

Το ΕΚΑΒ κάλεσε την Αστυνομία και στη συνέχεια μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ τον μετέφεραν σε ψυχιατρική κλινική.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 15:38
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