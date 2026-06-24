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24.06.2026 12:43

Χανιά: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη – Δικαιοσύνη ζητούν οι συγγενείς, «συγγνώμη» λέει τώρα ο δράστης

24.06.2026 12:43
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Στο Βαρύπετρο Χανίων κηδεύτηκε σήμερα η Σταυρούλα Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε στα Χανιά από τον 43χρονο νοικάρη της,

Συγγενείς και φίλοι είπαν σε βαρύ κλίμα το τελευταίο αντίο στη 45χρονη.

Οι δικοί της άνθρωποι, που ακόμα και σήμερα αδυνατούν να πιστέψουν τον φρικτό τρόπο έφυγε η Σταυρούλα από τη ζωή, ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Παρών στην κηδεία, ήταν και ο Αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικολάου.

Όπως είπε ο κ. Νικολάου, «ήρθαμε να ανάψουμε ένα κερί για την ψυχή της Σταυρούλας και να προσευχηθούμεο Θεός να την αναπαύσει γιατί δυστυχώς, είχε έναν βασανιστικό θάνατο… Σήμερα είναι μία δύσκολη μέρα για όλη την κοινωνία των Χανίων και εκφράζουμε τα συλληπητήρια μας στους οικείους της».

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη»

Την ίδια ώρα, ο 43χρονος που χθες οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενταφιασμό χωρίς άδεια και απάτη με υπολογιστή ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.

Λίγο πριν οδηγηθεί στις αρχές, φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως επιθυμεί να απολογηθεί στην οικογένεια του θύματος, αλλά και στη δική του.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να είπε, σύμφωνα με το Star.

Μήνυση στη γυναίκα του δράστη

Στο μεταξύ, ο αδελφός της Σταυρούλας προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της συζύγου του καθ’ ομολογίαν δράστη, κατηγορώντας την ότι προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της νεκρής γυναίκας.

Παράλληλα, ο ίδιος αναμένεται να κινηθεί νομικά και κατά του κατηγορούμενου για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς θεωρεί ότι επιχειρήθηκε να εμπλακεί το οικογενειακό του περιβάλλον στην υπόθεση.

Η αντίδραση της οικογένειας προκλήθηκε μετά από δήλωση της συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι ο δράστης «δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με το θύμα», χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που θεωρήθηκαν προσβλητικοί για την Σταυρούλα.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε έντονη οργή στους συγγενείς, με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα νομικά.

ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: creta24, zarpanews, flashnews

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 13:51
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