Κρήτη: Συνελήφθη 17χρονος για εκβιασμούς και bullying μέσω διαδικτύου – Ήταν μέλος του διαβόητου κυκλώματος «764»

Bullying μέσω διαδικτύου, εκβιασμοί, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, ακόμα και ώθηση στον αυτοτραυματισμό και την αυτοκτονία: αυτές είναι μόνο μερικές από τις αποτρόπαιες πράξεις στις οποίες προέβαινε 17χρονος που συνελήφθη χθες στην Κρήτη και φέρεται να είναι μέλος του διαβόητου διεθνούς κυκλώματος «764», το οποίο επιδίδεται σε παρανομίες στον κυβερνοχώρο.

Ο 17χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης πανελλαδικής αστυνομικής επιχείρησης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές. Είναι ένας από τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν στην Ελλάδα. Μετά από εισαγγελική πρόταση και κρίση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Ο 17χρονος στην πραγματική του ζωή δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για παραβατική συμπεριφορά και διατηρούσε φαινομενικά ήσυχο προφίλ. Ωστόσο, στο διαδίκτυο είχε μετατραπεί σε «εφιάλτη» για ανήλικες, μεταξύ των οποίων και κορίτσια κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 17χρονος εκβίαζε και εκφόβιζε ανήλικες, τις εξανάγκαζε να του στέλνουν γυμνές φωτογραφίες και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης και τις ωθούσε σε πράξεις αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικές ενέργειες.

Στην έρευνα στο σπίτι του στο Ηράκλειο, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξωτερικό σκληρό δίσκο. Στις συσκευές εντοπίστηκαν βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών στα όρια της ανηλικότητας (κοντά στα 17,5 χρόνια) που προέβαιναν σε αυτοτραυματισμούς.

Το Com/764

Ο 17χρονος από την Κρήτη και ένας ακόμα 17χρονος από τη Βόρεια Ελλάδα φέρονται να δρούσαν εντός του πλαισίου του «Κύκλωματος 764» (γνωστό και ως Com/764 network). Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα αποκεντρωμένα διεθνή δίκτυα ηλεκτρονικής κακοποίησης ανηλίκων, που ξεκίνησε οργανωμένη δράση το 2021.

Το δίκτυο ιδρύθηκε από τον τότε 15χρονο Αμερικανό Μπράντλι Τσανς Κέιντενχεντ (γνωστό online ως «felix» ή «brad764») στο Στίβενβιλ του Τέξας. Το όνομα «764» προέρχεται από τα πρώτα τρία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της περιοχής του. Ξεκίνησε από Discord servers και εξελίχθηκε σε κέντρο στρατολόγησης για hacking, swatting και sextortion, ενώ σήμερα εντάσσεται στο ευρύτερο «Com Network».

Το «764» δεν είναι μια κλασική ιεραρχημένη οργάνωση, αλλά ένα αποκεντρωμένο υβριδικό δίκτυο με πολλές αυτόνομες υποομάδες και απομιμητές. Οι μέθοδοι δράσης του είναι ιδιαίτερα μεθοδικές και εξαιρετικά σκληρές.

Στοχεύουν κυρίως παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες (κορίτσια, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και παιδιά με ψυχικά προβλήματα), μέσω Discord, Telegram, Snapchat, Instagram, TikTok και online παιχνιδιών όπως Roblox και Minecraft. Χρησιμοποιούν τεχνικές κοινωνικής μηχανικής («love bombing», ψεύτικη φιλία ή ερωτικό ενδιαφέρον) για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των παιδιών.

Μόλις αποκτήσουν το πρώτο υλικό, ξεκινά ο εκβιασμός. Απαιτούν όλο και πιο ακραίο περιεχόμενο: γυμνές φωτογραφίες, βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης, βίντεο αυτοτραυματισμών (συχνά με χαραγμένο το username του δράστη), βία κατά ζώων ή ανθρώπων, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις ωθούν τα θύματα σε αυτοκτονία.

Το υλικό μοιράζεται σε κλειστές ομάδες σε Discord και Telegram. Όσο πιο σκληρό είναι το περιεχόμενο που αποσπά ένα μέλος, τόσο υψηλότερο status αποκτά μέσα στην ομάδα. Υπάρχουν μάλιστα ειδικοί «οδηγοί» όπως το «Sextortion Handbook» που εκπαιδεύουν τα νέα μέλη. Πέρα από τον σεξουαλικό εκβιασμό (sextortion) και τη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM), τα μέλη ασχολούνται με swatting, doxing, SIM swapping και συνεχόμενη παρενόχληση για να σιωπήσουν τα θύματα.

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