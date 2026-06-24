Πανάκριβο το μπάνιο στην Αττική: Πόσο κοστίζουν οι βουτιές σε οργανωμένες παραλίες

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Οι ολοένα αυξανόμενες θερμοκρασίες οδηγούν χιλιάδες Αθηναίους για μια γρήγορη βουτιά στις παραλίες της Αττικής, με το κόστος ωστόσο να προκαλεί «ψυχρολουσία».
Στις περισσότερες οργανωμένες ακτές τα κόστη «τσούζουν» ιδιαιτέρως, με τους λουόμενους να καλούνται να πληρώσουν τόσο εισιτήριο εισόδου όσο και επιπλέον χρέωση για ξαπλώστρες και ομπρέλες.
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Στις περισσότερες οργανωμένες παραλίες προβλέπονται μειωμένα εισιτήρια για παιδιά, ανέργους και ηλικιωμένους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα μικρά παιδιά εισέρχονται δωρεάν.
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