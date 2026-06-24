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24.06.2026 10:31

Πανάκριβο το μπάνιο στην Αττική: Πόσο κοστίζουν οι βουτιές σε οργανωμένες παραλίες

24.06.2026 10:31
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Οι ολοένα αυξανόμενες θερμοκρασίες οδηγούν χιλιάδες Αθηναίους για μια γρήγορη βουτιά στις παραλίες της Αττικής, με το κόστος ωστόσο να προκαλεί «ψυχρολουσία».

Στις περισσότερες οργανωμένες ακτές τα κόστη «τσούζουν» ιδιαιτέρως, με τους λουόμενους να καλούνται να πληρώσουν τόσο εισιτήριο εισόδου όσο και επιπλέον χρέωση για ξαπλώστρες και ομπρέλες.

Σε ρεπορτάζ της η ΕΡΤ κατέγραψε τον «τιμοκατάλογο» σε κύριες παραλίες της Αττικής

Στις περισσότερες οργανωμένες παραλίες προβλέπονται μειωμένα εισιτήρια για παιδιά, ανέργους και ηλικιωμένους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα μικρά παιδιά εισέρχονται δωρεάν.

  • Φάληρο: Στην περιοχή του Φαλήρου, ένα σετ ξαπλώστρων για δύο άτομα κοστίζει 15 ευρώ τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες η τιμή ανεβαίνει στα 20 ευρώ.
  • Ακτή του Ήλιου, Άλιμος: Η είσοδος διαμορφώνεται στα 10 ευρώ τις καθημερινές και στα 12 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Όσοι επιλέξουν οργανωμένη θέση με ξαπλώστρες θα χρειαστεί να καταβάλουν επιπλέον 6 ευρώ τις καθημερινές ή 8 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για ένα σετ δύο ατόμων.
  • Α’ Πλαζ Βούλας: Στην Α’ Πλαζ Βούλας το εισιτήριο εισόδου κοστίζει 8,50 ευρώ τις καθημερινές και 10 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Για όσους προτιμούν τις οργανωμένες θέσεις της πρώτης σειράς μπροστά στη θάλασσα, οι τιμές είναι σαφώς υψηλότερες. Σε ένα κατάστημα κυμαίνονται από 50 έως 60 ευρώ, ενώ σε άλλο από 60 έως 70 ευρώ.
  • Ακτή Βουλιαγμένης: Η Ακτή Βουλιαγμένης παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αλλά και από τις ακριβότερες. Η είσοδος κοστίζει 10 ευρώ τις καθημερινές και 15 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρων δύο ατόμων φτάνει τα 50 ευρώ τις καθημερινές και τα 70 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
  • Αστέρας Βουλιαγμένης: Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Αστέρας Βουλιαγμένης, που αποτελεί μία από τις πιο premium επιλογές για μπάνιο στην Αττική. Η είσοδος ανέρχεται στα 50 ευρώ τις καθημερινές και στα 80 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Για τη χρήση ξαπλώστρων απαιτείται η αγορά δύο εισιτηρίων εισόδου, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το συνολικό κόστος μιας επίσκεψης.

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