Θάσος: «Συγγνώμη, λάθος» λέει η εταιρεία που απαίτησε ναύλο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – «Νομίζαμε ότι είναι ιδιωτικό»

Σάλο έχει προκαλέσει η καταγγελία ότι το πλήρωμα πλοίου στη Θάσο απαίτησε την καταβολή ναύλου από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε καρκινοπαθή ασθενή στην Καβάλα.

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, η εταιρεία Thassos Ferries με ανακοίνωσή της το βράδυ της Τρίτης, ζήτησε συγγνώμη αποδίδοντας το περιστατικό «σε λανθασμένη ερμηνεία-εκτίμηση πως δεν πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά για ασθενοφόρο που έχει αναλάβει ανάδοχη ιδιωτική εταιρεία για την διακομιδή ασθενών».

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η εταιρεία μας έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία διενεργεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στη Θάσο, πλέον των 50 ετών, την διακομιδή των ασθενών με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δωρεάν και ουδέποτε υπήρξε πρόθεση καταβολής αντιτίμου από αυτά, το οποίο και εξακολουθεί να ισχύει.

Το περιστατικό που διενεργήθηκε την 22/6/2026 το απόγευμα από Θάσο προς Κεραμωτή με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο μας και δεν εισπράχθηκε ναύλος, προέκυψε μετά από λανθασμένη ερμηνεία- εκτίμηση και ζητούμε δια αυτό συγνώμη, πως δεν πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά για ασθενοφόρο που έχει αναλάβει ανάδοχη ιδιωτική εταιρεία για την διακομιδή ασθενών.

Με εκτίμηση

THASSOS FERRIES»

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