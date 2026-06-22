Συνέβη κι αυτό: Ζήτησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο 

Έκπληκτο έμεινε το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στην Θάσο, όταν τους ζήτησαν να πληρώσουν ναύλα.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα, σε πλοίο της γραμμής Λιμένας-Κεραμωτή. Το ασθενοφόρο μετέφερε καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας Κώστα Τσιτσιλικάκη ζήτησαν από το πλήρωμα να πληρώσουν ναύλα ύψους 39 ευρώ, χωρίς να λαβμάνουν υπόψην ότι επρόκειτο για όχημα άμεσης επέμβασης που τελεί υπηρεσιακό έργο.

«Να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει»

«Ζήτησαν εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για το πλήρωμα, οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Παρ’ όλα αυτά, τους έκοψαν το εισιτήριο κανονικά και τους είπαν ‘’να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει’’. Επενέβη και ο καπετάνιος, μιλώντας άσχημα στους συναδέλφους και ζητώντας τους να το πληρώσουν. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, δεν καταβάλουν κόμιστρα, και από τα διόδια περνάνε δωρεάν, ούτε πληρώνουν ferry boat τόσα χρόνια», τόνισε ο Τσιτσιλικάκης στο ΤhessPost.gr

Επείγον το περιστατικό

Ο ασθενής ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. «Ήταν επείγον, από τη στιγμή που έπρεπε να φύγει από το Κέντρο Υγείας Πρίνου και να πάει στο νοσοκομείο Καβάλας. Πρόκειται για καρκινοπαθή, περίπου 75 ετών με νεφρική ανεπάρκεια κι έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάστασή του», σημειώνει.

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