search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 22:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 21:58

Συνέβη κι αυτό: Ζήτησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο 

22.06.2026 21:58
ekav_0907_1920-1080_new

Έκπληκτο έμεινε το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στην Θάσο, όταν τους ζήτησαν να πληρώσουν ναύλα. 

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα, σε πλοίο της γραμμής Λιμένας-Κεραμωτή. Το ασθενοφόρο μετέφερε καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας Κώστα Τσιτσιλικάκη ζήτησαν από το πλήρωμα να πληρώσουν ναύλα ύψους 39 ευρώ, χωρίς να λαβμάνουν υπόψην ότι επρόκειτο για όχημα άμεσης επέμβασης που τελεί υπηρεσιακό έργο.

«Να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει»

«Ζήτησαν εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για το πλήρωμα, οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Παρ’ όλα αυτά, τους έκοψαν το εισιτήριο κανονικά και τους είπαν ‘’να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει’’. Επενέβη και ο καπετάνιος, μιλώντας άσχημα στους συναδέλφους και ζητώντας τους να το πληρώσουν. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, δεν καταβάλουν κόμιστρα, και από τα διόδια περνάνε δωρεάν, ούτε πληρώνουν ferry boat τόσα χρόνια», τόνισε ο Τσιτσιλικάκης στο ΤhessPost.gr

Επείγον το περιστατικό

Ο ασθενής ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. «Ήταν επείγον, από τη στιγμή που έπρεπε να φύγει από το Κέντρο Υγείας Πρίνου και να πάει στο νοσοκομείο Καβάλας. Πρόκειται για καρκινοπαθή, περίπου 75 ετών με νεφρική ανεπάρκεια κι έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάστασή του», σημειώνει.

Διαβάστε επίσης

Από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι με κούτσουρο πέθανε η Σταυρούλα Λεβεντάκη – Σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Προσφυγικά: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, ζυγίζει μόλις 36 κιλά

Απόφαση να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας – Θα εκτίσει ποινή 7 μηνών για πλαστογραφία 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
argentina-austria-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αργεντινή – Αυστρία 2-0 – Πρόκριση η Αργεντινή, ρεκόρ ο Μέσι

ekav_0907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνέβη κι αυτό: Ζήτησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο 

citroen formua E – new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας για την ομάδα Citroën Racing Formula E

K. Κουβαράς
BUSINESS

Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής της ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Κουβαράς

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 22:09
argentina-austria-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αργεντινή – Αυστρία 2-0 – Πρόκριση η Αργεντινή, ρεκόρ ο Μέσι

ekav_0907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνέβη κι αυτό: Ζήτησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο 

citroen formua E – new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας για την ομάδα Citroën Racing Formula E

1 / 3