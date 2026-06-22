Απόφαση να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας – Θα εκτίσει ποινή 7 μηνών για πλαστογραφία 

Δεν πρόκειται να εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που συνελήφθη μετά από 27 χρόνια στο Αίγιο για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας θα εκτίσει ποινή 7 μηνών μόνο για πλαστογραφία καθώς το κακούργημα της δολοφονίας έχει παραγραφεί,

Οι ελληνικές αρχές θα διαβιβάσουν στην Αυστραλία όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες το τμήμα Εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχθεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Τζέιμς Δαλαμάγκας στην Ελλάδα.

Ο καταζητούμενος ομογενής ζούσε σε απομονωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας υπό το όνομα «Αντώνης Τζίμας».

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