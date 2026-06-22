Τη σκότωσε με μπουκάλι, μαχαίρι και ένα κούτσουρο – Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη 

Σε αντιφάσεις που τον πρόδωσαν υπέπεσε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Τα κίνητρα προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά, καθώς η αστυνομία δεν δέχεται ότι τη δολοφόνησε γιατί ήρθαν σε διένεξη για το σπίτι, ενώ δεν προκύπτει ότι είχαν ερωτική σχέση.

Ο κατηγορούμενος θα παρουσιαστεί στον Εισαγγελέα και αύριο το πρωί για αδίκημα που αφορά τα ναρκωτικά.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική καθώς «οι έρευνες ξεκίνησαν δέκα ημέρες μετά την εξαφάνιση της 45χρονης».

Από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για διαλεύκανση της υπόθεσης. Υπήρξαν εκτεταμένες αναζητήσεις σε κοινωνικό, οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον, αξιοποίηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, αξιόλογη και διασταύρωση μαρτύρων, ενώ εξετάστηκε κάθε πληροφορία και κάθε επαφή της παθούσης.

«Ξέραμε από την αρχή ότι η Λεβεντάκη δεν είχε ταξιδέψει και ότι το κινητό της απενεργοποιήθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή. Κάναμε έρευνες στον κύκλο της εξαφανισθείσας και επικεντρωθήκαμε στον ένοικό της που ήταν ο τελευταίος που την είδε και υπέπεσε σε αντιφάσεις τις οποίες επιβεβαιώσαμε. Τηρήθηκε επαναλαμβανόμενη εξέταση του μάρτυρα όσων και άλλων. Αποτυπώθηκε το τελευταίο δρομολόγιο της Λεβεντάκη», τόνισε ο εξαρχής ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Σγουρός.

Μπήκε στο σπίτι και δεν βγήκε ποτέ

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη καταγράφηκε τελευταία φορά από κάμερα που βρίσκεται σε απόσταση 83 μέτρων από το σπίτι του 43χρονου. «Η Λεβεντάκη φαίνεται να μπαίνει στο σπίτι. Δεν είδαμε αποχώρηση από το ίδιο σημείο. Έπρεπε να επιβεβαιώσουμε ότι δε βγήκε από άλλη έξοδο. Η Λεβεντάκη είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο συνηθειών, ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. Στις 18:20 έγινε κίνηση με όχημα του δράστη. Πρόκειται για το όχημα που βρήκαμε ίχνη αίματος και έγινε η μεταφορά της στο αγροτεμάχιο. Έκανε κίνηση προς το νοσοκομείο».

Δεν ήταν προσχεδιασμένη η δολοφονία

Ο 43χρονος στη συνέχεια επιχείρησε να καθαρίσει τον τόπο του εγκληματος. «Όλα όσα ομολόγησε ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας. Έχουν ισχυρή αποδεικτική αξία. Αποδομήθηκαν μάλιστα άλλα σενάρια παρόλο που υπήρχε αποπροσανατολισμός εκ μέρους του, με διάφορους τρόπους. Ισχυρίζεται ότι έδωσε κάρτες τράπεζας και σε άλλους για να κάνουν αναλήψεις μετά τη δολοφονία της. Το ερευνάμε. Το κινητό της Σταυρούλας έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης», ανέφερε ο κ. Νικολάου.

Για το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας ανέφερε: «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας. Μπουκάλι, μαχαίρι και ένα κούτσουρο χρησιμοποίησε για το φονικό. Δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Το κίνητρο υπάρχει στη δικογραφία. Άρση απορρήτου έχει γίνει».

Σε βάρος του 43χρονου ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και η δικογραφία υποβλήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα.

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