Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Αποκλείει η αστυνομία το ερωτικό κίνητρο – Τι είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου για το φονικό (Video)

Η αστυνομία αποκλείει προς το παρόν ότι το ερωτικό κίνητρο όπλισε το χέρι του 43χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία για να σκοτώσει την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα της επιμονής των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων και της συνδρομής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Τόνισε, δε, ότι από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν στην υπόθεση, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς ειδικό κλιμάκιο μετέβη από την Αθήνα στα Χανιά για τη συλλογή και ανάλυση κρίσιμων ευρημάτων.

Αναφερόμενη στα κίνητρα της δολοφονίας, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι μέχρι στιγμής από την αστυνομική έρευνα δεν έχει προκύψει ερωτικό υπόβαθρο, παρά τα σχετικά σενάρια που έχουν διατυπωθεί. «Έχει αναφερθεί η προστριβή για το σπίτι ως κίνητρο, κατά την ομολογία του κατηγορούμενου. Δεν υπάρχει όμως η ίδια η γυναίκα για να δώσει τη δική της εκδοχή, οπότε προς το παρόν έχουμε μόνο τη θέση του δράστη», ανέφερε, ενω σημείωσε ότι οι Αρχές αναμένουν να αντλήσουν επιπλέον στοιχεία από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί το έγκλημα»

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο 43χρονος περιέγραψε με λεπτομέρειες στους αστυνομικούς τον τρόπο με τον οποίο σκότωσε την 45χρονη, καθώς και τις ενέργειες που ακολούθησε προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του και να αποκρύψει τη σορό. «Όταν οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν συγκεκριμένα δεδομένα και τα έθεσαν ενώπιόν του, ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός είχε σφίξει ασφυκτικά γύρω του και οδηγήθηκε στην ομολογία», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, επισημαίνοντας ότι η αγριότητα της επίθεσης αποτυπώνεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από ένα μέσα για την ανθρωποκτονία. «Δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί το συγκεκριμένο έγκλημα. Από τα πρώτα μακροσκοπικά ευρήματα προκύπτει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα μέσο, αλλά περισσότερα από ένα. Μέχρι να ολοκληρώσει την πράξη του και να αφαιρέσει τη ζωή αυτής της γυναίκας, δεν σταμάτησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είχε απασχολήσει τις αρχές

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στο πλαίσιο της προανάκρισης κατέθεσε και η σύζυγος του κατηγορούμενου, καθώς οι αστυνομικοί αναζητούσαν κρίσιμα στοιχεία από πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Η κ. Δημογλίδου αποκάλυψε επίσης ότι ο 43χρονος είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, χωρίς ωστόσο να έχει εμπλακεί ποτέ σε υπόθεση αντίστοιχης βαρύτητας.

Όπως σημείωσε, ο κατηγορούμενος εργαζόταν και ζούσε επί χρόνια στην τοπική κοινωνία, χωρίς να έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα ή καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα συνέδραμαν τις έρευνες παρέχοντας πληροφορίες για τις κινήσεις της 45χρονης πριν από την εξαφάνισή της. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένονται τα πλήρη πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των ψηφιακών αναλύσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμπληρώσουν το παζλ της άγριας δολοφονίας που συγκλόνισε την Κρήτη.

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