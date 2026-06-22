Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (23/6) σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο – Ποιες άλλες περιοχές θα είναι σε «κίτρινο» συναγερμό

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Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Αυξημένη είναι η επικινδυνότητα σε Αττική, Κρήτη, Ρόδο, Εύβοια, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Φθιώτιδα και αρκετά νησιά του Αιγαίου.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τρίτη 23/06— Civil Protection GR (@CivPro_GR) June 22, 2026
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍 #Αττική #Βοιωτία
📍 #Αργολίδα #Κορινθία
📍 #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία #Κάρπαθο #Κάσο
📍 Π.Ε. #Ρόδο #Κρήτη
📍 περιοχές #Εύβοια #Φθιώτιδα
ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/opniEGgBGy
Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών.
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