Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (23/6) σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο – Ποιες άλλες περιοχές θα είναι σε «κίτρινο» συναγερμό

Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Αυξημένη είναι η επικινδυνότητα σε Αττική, Κρήτη, Ρόδο, Εύβοια, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Φθιώτιδα και αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών.

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